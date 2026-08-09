Atroz caso de un niño de siete años que estaría siendo torturado por su propia madre

Un niño de siete años permanece en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Casa del Niño en Cartagena, tras presentar múltiples lesiones que corresponderían a presunto caso de maltrato físico.

De acuerdo con la familia paterna del niño, habría sido sometido a crueles agresiones sistemáticas, al parecer, por parte de su propia madre.

El mismo niño habría manifestado que lo golpeaban a diario y sin piedad; sin embargo, esta información será determinada por las autoridades que adelantan la investigación.

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El niño presenta moretones en varias partes del cuerpo, cicatrices en las manos, heridas en las uñas y en la boca, así como graves quemaduras.

Estas señales fueron documentadas tras su ingreso al centro hospitalario, donde actualmente recibe atención médica especializada.

El menor fue sometido a una intervención quirúrgica para la reconstrucción del labio, procedimiento que no pudo completarse por la condición en la que se encuentra y los médicos decidieron suspenderla temporalmente.

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El niño fue entregado por su abuelo materno después de dos años sin contacto con el entorno paterno. La entrega se realizó sin mayores explicaciones sobre las condiciones en las que se encontraba el menor durante ese período.

El Hospital Casa del Niño emitió un comunicado oficial confirmando que el paciente está siendo atendido por las señales de presunto maltrato.

El centro médico activó los protocolos correspondientes para estos casos, que incluyen la notificación a las autoridades competentes.