El horror que vivió durante meses la mujer atacada con un cuchillo por su expareja en la Terminal de Salitre

Entre acoso sistemático y amenazas de muerte vivió los últimos seis meses Heidy Rodríguez, de 23 años, la joven que el pasado 6 de septiembre fue apuñalada en seis ocasiones por su expareja en su lugar de trabajo en la Terminal de Transporte de Salitre, en Bogotá.

La relación entre la joven y su agresor comenzó a principios de este año, pero en marzo la ella decidió terminar tras una agresión física de la que fue víctima y donde su hermana, Mariana Rodríguez, fue testigo:

Cuando subo, él la tenía como con ganas de tirarla por la escalera.

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El horror que vivió la joven antes del intento de feminicidio

Entre marzo y septiembre, la vida de la joven se transformó en una pesadilla. El hombre comenzó a perseguirla tanto en su lugar de trabajo como en su casa.

La situación obligó a que sus amigos tuvieran que acompañarla para protegerla. Su hermana contó que en una ocasión, "ella se montó en el Transmilenio con la amiga y él tenía un cuchillo, como el que sacó, y le dice: si tú no te vas conmigo, aquí te mueres".

Mi hermana se bajó y me comentó que él abusó de ella.

El 6 de septiembre, cumplió sus amenazas. Armado con un cuchillo, atacó a la joven en la Terminal de Salitre, donde ambos trabajaban.

Yo no me veía morir así. Por eso luché (…) si esas personas no se hubiesen metido, me hubiesen matado.

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La joven recibió seis puñaladas, cinco en el rostro

Heidy Rodríguez recibió seis heridas con arma blanca, cinco en el rostro y una en la espalda.

La joven requiere una cirugía de pulmón, procedimiento que no ha sido autorizado por la Nueva EPS.

Una jueza envío a prisión del presunto agresor, a quien la Fiscalía imputó el delito de tentativa de feminicidio. Según la investigación, el hombre llegó al lugar de trabajo de la víctima buscando revisarle su celular.

La familia de la víctima teme que el hombre pueda quedar en libertad.