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Procuraduría investigará al ministro Antonio Sanguino por supuesta participación en política

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, habría promovido la candidatura de Iván Cepeda durante la instalación de la jornada electoral en Valledupar.

Antonio Sanguino ministro
FOTO: Senado

Noticias RCN

mayo 31 de 2026
02:40 p. m.
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En medio de las elecciones presidenciales que avanzan este domingo 31 de mayo en Colombia, la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación contra el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, por su presunta participación en política a favor del candidato por el Pacto Histórico, Iván Cepeda.

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Según el Ministerio Público, durante el discurso de instalación de la jornada electoral en Valledupar, el ministro Sanguino habría destacado la candidatura de Cepeda, candidato del partido de Gobierno.

Investigación disciplinaria contra el ministro de Trabajo

El proceso se origina en un video difundido en redes sociales en el que el funcionario, durante el acto de apertura de la jornada electoral, habría hecho alusiones que se interpretan como respaldo a la campaña presidencial de Cepeda.

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El documento señala que estas manifestaciones podrían constituir una indebida participación en política, prohibida para los servidores públicos, al vincular la jornada electoral con el proyecto de “transformación y cambio” liderado por el actual Gobierno.

Pruebas y procedimiento

La Procuraduría ordenó asegurar el video que circula en redes sociales y solicitar informes a las autoridades de Valledupar sobre los asistentes al acto. Además, se citará a cinco testigos para rendir declaración juramentada y se pedirá al Ministerio del Trabajo la certificación laboral completa del ministro, junto con sus antecedentes disciplinarios.

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El despacho recordó que, según el Código General Disciplinario, el investigado tiene derecho a beneficios en caso de aceptar cargos o confesar, lo que podría reducir las sanciones hasta en la mitad durante la etapa de investigación.

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