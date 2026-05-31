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Atacó con machete a policías en el centro de Pereira: lo inmovilizaron de un disparo

Un operativo de recuperación del espacio terminó con un uniformado lesionado con arma blanca y al agresor herido por impacto de bala.

Noticias RCN

mayo 31 de 2026
03:27 p. m.
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Momentos de tensión se registraron en el centro de Pereira durante una actividad de registro y control del espacio público, luego de que un hombre armado con un machete intentara agredir a los funcionarios que participaban en el procedimiento y terminara enfrentándose a integrantes de la Policía Nacional.

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Los hechos ocurrieron en la calle 18 con carrera 11, donde funcionarios de la Alcaldía desarrollaban labores de intervención acompañados por uniformados de la Policía Nacional.

De acuerdo con el coronel Óscar Ochoa, comandante de la Policía de Pereira, la situación se salió de control cuando una persona que portaba un arma blanca tipo machete irrumpió en el procedimiento y comenzó a obstaculizar la actividad.

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Así fue el ataque contra el operativo en el centro de Pereira

El coronel Ochoa explicó que el hombre intentó agredir a los funcionarios que participaban en la jornada de recuperación y vigilancia del espacio público.

Ante la conducta del agresor, los uniformados intervinieron con el propósito de controlar la situación y proceder con su captura por el delito de violencia contra servidor público.

En medio de la actuación policial, uno de los uniformados fue alcanzado por el arma blanca y sufrió una lesión en el brazo izquierdo.

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Policía intervino y disparó contra el agresor

En medio de la agresión, los uniformados se vieron obligados a adoptar medidas para intentar controlar al sujeto y evitar más lesionados.

La Policía informó que inicialmente se utilizó un dispositivo electrónico de control tipo taser.

No obstante, el hombre continuó representando una amenaza para los funcionarios. La agresión persistió pese a los intentos de control, situación que incrementó la inmediatez del riesgo y obligó a los uniformados a usar su arma de dotación.

Como consecuencia de la intervención, el agresor resultó lesionado en su pierna izquierda, lo que permitió controlar la delicada situación.

Durante los hechos también se registró una afectación colateral. Una mujer recibió un impacto de arma de fuego en el pecho y fue trasladada de manera inmediata a un centro asistencial para recibir atención médica especializada.

De acuerdo con el reporte médico entregado por las autoridades, la ciudadana permanece estable mientras continúa bajo observación profesional.

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