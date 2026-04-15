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Terminal de Bucaramanga retoma operaciones tras bloqueos: registraron millonarias pérdidas

Tras varios días de afectaciones económicas en Santander, se normalizan los despachos hacia destinos clave como Bogotá, Medellín y la costa Caribe.

Noticias RCN

abril 15 de 2026
01:07 p. m.
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Avanza la normalización progresiva de la Terminal de Transportes de Bucaramanga, donde en las últimas horas ha aumentado el flujo de pasajeros y se han reanudado los despachos hacia diferentes regiones del país, luego de varios días de bloqueos que paralizaron la movilidad.

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Durante la jornada, se confirmó la salida de buses hacia destinos como Bogotá, Medellín y la costa Caribe. La afluencia de viajeros ha ido en aumento, reflejando la demanda acumulada tras días de restricciones en las vías.

Terminal de Bucaramanga recupera operaciones tras bloqueos

Las afectaciones fueron significativas. De acuerdo con cifras de la terminal, la operación se redujo hasta en un 90% en la venta de pasajes frente al mismo periodo del año anterior.

En términos operativos, la terminal apenas alcanzó a movilizar cerca de 595 vehículos y 6.993 pasajeros en jornadas donde normalmente se registra un volumen mucho mayor. Esta reducción generó un impacto directo no solo en transportadores, sino también en comerciantes y usuarios.

Pérdidas económicas en Santander superan los $160 mil millones diarios

El impacto económico de los bloqueos en Santander fue considerable. Según el Comité de Gremios del departamento, las pérdidas superaron los 160 mil millones de pesos diarios durante los días de paro, afectando múltiples sectores de la economía regional.

Transportadores también reportaron dificultades para movilizar no solo pasajeros, sino encomiendas, lo que agravó la situación logística. Durante al menos cinco días, las restricciones en rutas hacia la costa Caribe, el Magdalena Medio y el centro del país limitaron casi por completo la operación del transporte terrestre.

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