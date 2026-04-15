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Jorge Bava respondió a Lucas González tras decir: “somos 100 veces mejores”

Jorge Bava no se guardó nada y le contestó a Lucas González tras decir: “Somos 100 veces mejores que ese equipo jugando al fútbol”

Lucas González y Jorge Bava
Foto: Tolima y AFP

Noticias RCN

abril 15 de 2026
08:58 a. m.
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La victoria de Nacional de Uruguay sobre Deportes Tolima no solo dejó tres puntos importantes en la Copa Libertadores, sino también un cruce de declaraciones que encendió el ambiente entre los entrenadores.

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La frase de Lucas González, quien aseguró que su equipo era “100 veces mejor”, no pasó desapercibida y generó una respuesta directa de Jorge Bava.

El comentario del técnico del Tolima surgió durante el partido como un intento de motivar a sus jugadores. Sin embargo, tras la derrota 3-1, sus palabras tomaron otro peso en la rueda de prensa posterior.

Somos 100 veces mejores que ese equipo jugando al fútbol, dijo Lucas

¿Qué dijo Jorge Bava sobre las declaraciones de Lucas González?

Lejos de evadir el tema, Jorge Bava fue claro al referirse a la comparación. El entrenador del conjunto uruguayo marcó una diferencia entre la historia institucional y el rendimiento actual en cancha.

Si hacía referencia como institución, no tendría ni que aclarar, es en vano. Después, como equipo actual podemos ver, pero para eso, que hable la cancha. Repito, como institución, no da ni para hablar.

Según explicó, si la referencia era a la trayectoria de los clubes, no había discusión posible. En cuanto al presente deportivo, aseguró que la respuesta debía darse en el terreno de juego, donde su equipo logró imponerse con autoridad.

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Además, Bava destacó el desempeño colectivo de Nacional, subrayando que la victoria no fue casualidad, sino resultado de un planteamiento táctico sólido y una ejecución efectiva durante el encuentro.

Ellos son un equipo que se asocia mucho, sabíamos que por momentos lo iban a hacer. Teníamos que estar bien posicionados y no sacar nuestros defensas del área. En el segundo tiempo lo vi necesario porque no llegábamos y así lo hicimos.

Polémica entre Tolima y Nacional de Uruguay

En el juego, Nacional logró neutralizar el juego asociativo del Tolima y aprovechó momentos clave, especialmente en acciones de pelota quieta, para marcar diferencia en el marcador.

Bava también reconoció que su equipo venía de un momento complejo en el torneo local, pero resaltó la capacidad de reacción del plantel. Esa resiliencia fue determinante para enfrentar un partido de alta exigencia en el contexto internacional.

Por su parte, el Tolima mostró dificultades para sostener su propuesta futbolística, lo que dejó en evidencia la distancia entre el discurso previo y lo ocurrido en la cancha.

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En este caso, la frase de Lucas González terminó convirtiéndose en un elemento adicional que alimentó la narrativa del encuentro: “Somos 100 veces mejores que ese equipo jugando al fútbol”.

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