CANAL RCN
Internacional

Granizo del tamaño de pelotas de golf cayó en Estados Unidos y alertó a la comunidad

Las impresionantes imágenes se suman a las más recientes alertas de las autoridades por lluvias y tornados.

Foto: Freepik
Foto: Freepik

Noticias RCN

abril 15 de 2026
12:21 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Una nueva granizada, acompañada de fuertes lluvias y vientos, se presentó en el medio oeste de Estados Unidos en donde cientos de internautas compartieron las imágenes de la gran magnitud de las esferas de hielo que cayeron sobre viviendas y vehículos estacionados en las calles.

Las extremas condiciones meteorológicas ya han sido alertadas por parte de las autoridades, quienes hicieron especial énfasis en algunas zonas como Chicago, Detroit y Oklahoma.

Cambio en la embajada: John Barrett reemplaza a Laura Dogu en Caracas
RELACIONADO

Cambio en la embajada: John Barrett reemplaza a Laura Dogu en Caracas

Granizo gigante en Estados Unidos

Las imágenes ya son virales en redes sociales en donde cientos de internautas han viralizado los instantes de pánico que se desataron a raíz de las grandes bolas de hielo que incluso llegaron a ser comparadas con pelotas de golf.

Las imágenes, captadas específicamente en Waterloo, Iowa, mostraron como algunas personas tuvieron que refugiarse dentro de sus vehículos para no ser alcanzados por las grandes esferas.

Los clips dejan ver como las calles quedaron completamente blancas al quedar cubiertas por el hielo que se posó sobre el suelo, el césped, tejados, techos y vehículos que no lograron ser resguardados de las fuertes lluvias.

EE. UU. bombardeó una nueva ‘narcolancha’ en el Pacífico: dejó cuatro muertos
RELACIONADO

EE. UU. bombardeó una nueva ‘narcolancha’ en el Pacífico: dejó cuatro muertos

Alerta por tornados y lluvias en Estados Unidos

Según el National Weather Service, más de 50 millones de personas se encuentran enfrentando fuertes tormentas que han desatado vientos de hasta 201km/h e inundaciones repentinas que han llevado a los ciudadanos a evacuar y refugiarse en zonas altas. Según cifras oficiales, se confirmaron aproximadamente 14 tornados en algunas zonas como Kansas, Minnesota, Lowa y Wisconsin.

Por su parte, el servicio meteorológico de Estados Unidos informó sobre el desbordamiento del río Manistee, en Michigan, que superó su récord de inundación al llegar a los 5,5 metros.

La fuerza del agua no solo ingresó a las viviendas, sino que también destruyó puentes, bloqueó vías y generó nuevas evacuaciones. Las advertencias también se extendieron desde la frontera con México, pasando por Michigan y Texas, hasta Canadá.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Venezuela

Cambio en la embajada: John Barrett reemplaza a Laura Dogu en Caracas

Estados Unidos

EE. UU. bombardeó una nueva ‘narcolancha’ en el Pacífico: dejó cuatro muertos

Venezuela

Alto funcionario de Trump le pone plazo a las elecciones en Venezuela

Otras Noticias

Animales

Asociación mexicana levanta la mano para salvar gratis a hipopótamos colombianos

Luego de que el Gobierno Nacional autorizara la eutanasia de decenas de hipopótamos, surgen alternativas para no matar a los animales.

Impuestos

Feria en Bogotá: pague sus impuestos con 10% de descuento

¿Aún no ha pagado sus obligaciones tributarias? La Secretaría de Hacienda habilitó la Gran Feria de Servicios 2026 en Bogotá

Karol G

Esta habría sido la millonaria cifra que ganó Karol G por cantar en Coachella 2026

Enfermedades

¿Cuáles son las enfermedades invisibles más comunes en las mujeres?

Copa Libertadores

Jorge Bava respondió a Lucas González tras decir: “somos 100 veces mejores”