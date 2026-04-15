Granizo del tamaño de pelotas de golf cayó en Estados Unidos y alertó a la comunidad

Una nueva granizada, acompañada de fuertes lluvias y vientos, se presentó en el medio oeste de Estados Unidos en donde cientos de internautas compartieron las imágenes de la gran magnitud de las esferas de hielo que cayeron sobre viviendas y vehículos estacionados en las calles.

Las extremas condiciones meteorológicas ya han sido alertadas por parte de las autoridades, quienes hicieron especial énfasis en algunas zonas como Chicago, Detroit y Oklahoma.

Granizo gigante en Estados Unidos

Las imágenes ya son virales en redes sociales en donde cientos de internautas han viralizado los instantes de pánico que se desataron a raíz de las grandes bolas de hielo que incluso llegaron a ser comparadas con pelotas de golf.

Las imágenes, captadas específicamente en Waterloo, Iowa, mostraron como algunas personas tuvieron que refugiarse dentro de sus vehículos para no ser alcanzados por las grandes esferas.

Los clips dejan ver como las calles quedaron completamente blancas al quedar cubiertas por el hielo que se posó sobre el suelo, el césped, tejados, techos y vehículos que no lograron ser resguardados de las fuertes lluvias.

Alerta por tornados y lluvias en Estados Unidos

Según el National Weather Service, más de 50 millones de personas se encuentran enfrentando fuertes tormentas que han desatado vientos de hasta 201km/h e inundaciones repentinas que han llevado a los ciudadanos a evacuar y refugiarse en zonas altas. Según cifras oficiales, se confirmaron aproximadamente 14 tornados en algunas zonas como Kansas, Minnesota, Lowa y Wisconsin.

Por su parte, el servicio meteorológico de Estados Unidos informó sobre el desbordamiento del río Manistee, en Michigan, que superó su récord de inundación al llegar a los 5,5 metros.

La fuerza del agua no solo ingresó a las viviendas, sino que también destruyó puentes, bloqueó vías y generó nuevas evacuaciones. Las advertencias también se extendieron desde la frontera con México, pasando por Michigan y Texas, hasta Canadá.