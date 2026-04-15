Aida Victoria Merlano reveló nuevos detalles de la fuga de su madre en un reality

El caso que marcó uno de los episodios más mediáticos de la política colombiana volvió a estar en el centro de la conversación pública. Esta vez, fue Aida Victoria Merlano quien decidió referirse abiertamente a la fuga de su madre, Aída Merlano, durante su participación en el reality La Mansión VIP.

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En medio de una conversación con otros participantes, la influenciadora recordó los hechos ocurridos en octubre de 2019, cuando su madre protagonizó una fuga que acaparó todos los titulares.

Según relató, ese episodio no solo marcó su vida personal, sino que también la expuso mediáticamente a nivel nacional.

Mi mamá se fugó de una cárcel y a mí me acusaron de complicidad. Terminó en la cárcel por compra de votos, era política. Digamos que en Colombia el 90% de los políticos compran votos, pero a ella la metieron presa por eso. Se tiró por una ventana. Eso fue cinematográfico. Hay un video de una cinta de seguridad donde ella se está tirando de una ventana con una cuerda.

¿Qué dijo Aida Victoria Merlano sobre la fuga de su madre?

Durante el reality, Aida Victoria explicó que su madre se encontraba cumpliendo una condena por delitos relacionados con compra de votos cuando ocurrió la fuga. Describió el escape como un hecho “cinematográfico”, en referencia a la manera en que se ejecutó.

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Asimismo, aseguró que estuvo en el lugar de los hechos, pero aclaró que no participó en el plan ni presenció el momento exacto de la huida. Según su versión, las acusaciones en su contra por presunta complicidad han sido parte del proceso judicial que enfrenta desde entonces.

A ella no le metieron solo la compra de votos, le metieron porte de armas, o sea, la Policía, se ve en los videos, mete armas en su sede política para llevársela presa más tiempo. Esa es la justicia.

La influenciadora también cuestionó el contexto en el que se desarrolló el caso, señalando irregularidades en el procedimiento y en las pruebas presentadas en su momento.

¿En qué va el proceso judicial de Aida Victoria Merlano?

Uno de los puntos que más llamó la atención de sus declaraciones fue el estado actual de su proceso legal. Aida Victoria reveló que su caso se encuentra en una etapa decisiva, a la espera de una resolución que definirá si enfrenta una condena o queda en libertad.

Este proceso ha sido seguido de cerca por la opinión pública, no solo por la notoriedad del caso, sino por el impacto que tuvo en el debate político y judicial del país.

Ya estoy en la última instancia para ver si me voy presa o quedo libre, concluyó.

Desde 2019, el caso Merlano ha sido uno de los más mediáticos en Colombia, al involucrar temas como corrupción electoral, justicia y responsabilidad penal. En ese contexto, las recientes declaraciones de la influenciadora vuelven a poner el foco en un episodio que sigue generando interés.