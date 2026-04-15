“No matemos la frontera”: director de Fenalco Nariño advierte incremento del contrabando por tensiones con Ecuador

El director ejecutivo de Fenalco Nariño y secretario del Consejo Gremial y Empresarial del departamento, Alfredo Bucheli, advirtió en entrevista con Noticias RCN que la crisis económica derivada de las tensiones comerciales con Ecuador está afectando gravemente el abastecimiento y la competitividad de la región.

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Según explicó, mientras a nivel nacional Colombia mantiene un superávit comercial con Ecuador, la situación en Nariño es distinta: cerca del 90% de las operaciones corresponden a importaciones, principalmente de alimentos, frente a un 11% de exportaciones.

Esto ha dejado al comercio formal sin acceso regular a productos básicos, incrementando el riesgo de que el contrabando ocupe el espacio de la economía legal.

Aranceles del 100% agravan la emergencia

Bucheli señaló que el arancel del 100% que Ecuador aplicará desde el primero de mayo a las importaciones colombianas profundizará una crisis que ya se siente con el gravamen del 50%. “Muchas empresas han dejado de exportar porque es imposible mantener precios competitivos”, afirmó.

El dirigente gremial advirtió que la reciprocidad de medidas entre ambos gobiernos afecta tanto a exportadores como a importadores, poniendo en riesgo empleos formales y la estabilidad del comercio interno en Nariño.

Peticiones urgentes al Gobierno colombiano

El Consejo Gremial de Nariño solicitó al Gobierno nacional dos acciones inmediatas: eliminar los aranceles de importación impuestos por Colombia y promover una veeduría internacional que demuestre el cumplimiento de los acuerdos fronterizos. Con ello, buscan desescalar la llamada “guerra comercial” y garantizar el abastecimiento formal del departamento.

Bucheli insistió en que la solución no pasa por buscar nuevos mercados, sino por reactivar el comercio con Ecuador y evitar que la economía ilegal se consolide. Además, pidió mayor presencia de la fuerza pública en las vías de conexión con el interior del país, donde se han denunciado robos y atracos que afectan la confianza en el comercio.

“El llamado es a no matar la frontera”, concluyó, subrayando la urgencia de medidas inmediatas para mitigar la emergencia que golpea a empresarios y consumidores en Nariño.