Se levanta el paro en Santander tras lograr un acuerdo para revisar la actualización catastral

Tras seis días de paro por la actualización del avalúo catastral en municipios de Santander, alcaldes, líderes comunitarios y miembros del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) firmaron un acuerdo que, según el gobernador, permite levantar los bloqueos, que afectaban la movilidad en las vías principales del departamento.

El Instituto Geográfico Agustín Codazzi, encargado de realizar la actualización catastral, se comprometió a revisar el avalúo en cada uno de los municipios afectados.

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“Logramos ya firmar el acta con los representantes de Santander. Ahora, vamos con el ministro Armando Benedetti, a llevarle la solución del problema, avalado por el IGAC y se invitó a líderes de otros departamentos para que el modelo de Santander se convierta en un modelo para solucionar el problema en el resto del país”, explicó el gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus.

Información que confirmó, minutos después, el jefe de la cartera del Interior, en X: “Se levanta el paro en Santander y en Norte de Santander. De la mano del Gobernador de Santander, Juvenal Díaz, se ha llegado a un acuerdo con el Gobierno nacional para ajustar los avalúos catastrales en cada uno de los municipios afectados en Santander, mesas técnicas con los alcaldes y voceros, entre otros puntos”.

Afectaciones por los seis días de bloqueos en el departamento:

Los seis días de paro en el departamento golpearon la economía local y generaron un riesgo de desabastecimiento de pollo y huevo, debido a que Santander es responsable del 23% y 25% de su producción nacional, respectivamente.

Diez millones de huevos permanecían represados en el departamento, al igual que 1.500 toneladas de pollo. Además, 57 millones de aves de producción se encontraban en riesgo, por la escasez de alimento, que llega a Santander, desde los puertos del Atlántico.

Pero también los productos agrícolas dejaron de entregarse. En la Central de Abastos de Bucaramanga se redujeron los ingresos en un 27% y los productos locales se acumulaban en estantes y camiones, bajo el temor de que se echaran a perder.

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El lunes, en la mesa de negociaciones instalada en Bogotá no se logró un acuerdo. El gobierno propuso instalar, en un plazo de 15 días, mesas locales en los departamentos afectados, pero los manifestantes se mostraron en desacuerdo.

Además, el director del IGAC, Gustavo Adolfo Marulanda admitió que se habían “encontrado novedades en algunos predios a los que se aplicó la norma” y se estaban “ajustando”. Según dijo, “si un ciudadano tiene alguna duda sobre su avalúo, está en su derecho de preguntar y presentar una solicitud. Nosotros tenemos el deber de contestarlas”.