Asociación mexicana levanta la mano para salvar gratis a hipopótamos colombianos

La decisión del Gobierno de Colombia de incluir la eutanasia como medida para controlar la población de hipopótamos generó una reacción internacional. La Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México (Azcarm) afirmó que desde 2023 ha ofrecido alternativas para trasladar ejemplares fuera del país sin costo, cuestionando la necesidad de recurrir a medidas letales.

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El presidente de la organización, Ernesto Zazueta, aseguró que se propuso la translocación de los animales con respaldo técnico, financiamiento y apoyo internacional.

Azcarm insiste en traslado internacional y critica la eutanasia

Zazueta hizo un llamado directo al presidente Gustavo Petro para que se reconsideren las medidas anunciadas. “No maten a los hipopótamos”, expresó, advirtiendo que la eutanasia podría convertirse en uno de los casos más graves contra el bienestar animal en la región.

De acuerdo con la organización mexicana, se entregaron documentos técnicos, planes de manejo y se cumplió con los requisitos solicitados por las autoridades colombianas para avanzar en la translocación. Incluso, sostienen que el proceso no implicaría costos para el Estado colombiano, ya que los recursos y la logística serían asumidos por las entidades involucradas.

Además, Azcarm asegura que cuenta con alianzas internacionales y espacios disponibles para albergar a los animales, lo que, a su juicio, demuestra que sí existen alternativas viables frente a la problemática.

Gobierno sostiene limitaciones técnicas y operativas

Sin embargo, la posición del Gobierno colombiano difiere de esta versión. Según la hoja de ruta adoptada, la translocación enfrenta barreras estructurales como restricciones legales en países receptores, altos costos logísticos y limitaciones en la capacidad de zoológicos a nivel global.

La circular emitida por el Ministerio de Ambiente detalla que la autoridad CITES (SEMARNAT) "informó que su legislación interna prohíbe la importación de especies exóticas invasoras". Ante esto, Zazueta reveló documentos que probarían que faltan requisitos por cumplir por parte del Gobierno de Colombia.

Las autoridades han señalado que, pese a múltiples gestiones internacionales, no se han concretado acuerdos suficientes para trasladar un número significativo de hipopótamos, lo que impide que esta medida sea escalable. Por esta razón, se ha planteado como una estrategia complementaria, pero no como solución principal.

En este contexto, el plan nacional incluye otras acciones como la esterilización, el confinamiento y en última instancia, la eutanasia técnica, con el objetivo de reducir la población de una especie que ha sido catalogada como invasora y que representa riesgos para los ecosistemas y las comunidades.