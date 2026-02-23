CANAL RCN
Colombia Video

Diana Ospina tomó un taxi en Bogotá y lleva 34 horas desaparecida: han hecho 12 retiros de su cuenta

Al abordar el vehículo en la calle, les tomó foto a sus placas y las compartió con sus amigos. Desde entonces, no se sabe nada de ella.

Noticias RCN

febrero 23 de 2026
01:59 p. m.
Las autoridades siguen tras la pista de Diana Ospina, que completa 34 horas desaparecida, tras tomar un taxi a las afueras de Theatron, la madrugada del domingo, 22 de febrero.

De acuerdo con las autoridades, al salir de la famosa discoteca, intentó pedir un vehículo por plataformas de transporte, pero ante las demoras decidió tomar un taxi en la calle.

Pensando que estaría segura, tomó una foto de la placa y la compartió con las personas con las que había estado de fiesta aquella noche, pero no volvió a saberse de ella desde ese momento.

Familia de Ospina fue víctima de estafa en medio de su búsqueda:

Desde que Diana desapareció sobre las 3:00 de la madrugada del domingo, su familia y amigos han estado buscándola de forma desesperada.

Un conocido dijo a Noticias RCN que “pidió su Uber, no le llegó, entonces tomó un taxi y compartió la placa con el amigo. Le puso un mensaje, diciendo que en cinco minutos iba a estar en su casa, y no llegó”.

Desde entonces, pusieron el caso en manos de las autoridades y han estado buscándola en la localidad de Chapinero y sus alrededores. Sin embargo, personas inescrupulosas sacaron provecho de su búsqueda:

“Creamos un grupo con nuestros contactos, cuatro personas, nos hicieron una llamada grupal, nos dijeron que la tenían retenida, nos pidieron una plata, accedimos y nos tumbaron”.

¿Qué dicen las autoridades?

De acuerdo con el secretario distrital de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, “en este momento el GAULA de la ciudad trabaja de la mano con la familia, recopilando información, haciendo la búsqueda activa” de Diana o el taxi que tomó la madrugada del domingo.

Hasta no encontrarla, reiteraron su llamado a extremar medidas con los vehículos de transporte público que se toman en la calle, sobre todo en el horario de madrugada.

