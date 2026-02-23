CANAL RCN
Video | Estudiante terminó inconsciente y con fisura en el cráneo tras pelea de boxeo en colegio de Huila

El joven de 15 años fue noqueado en plena actividad escolar en Nátaga; su madre denunció que nunca fue informada.

Noticias RCN

febrero 23 de 2026
01:37 p. m.
Una grave situación se registró en una institución educativa del municipio de Nátaga, donde un estudiante de 15 años terminó con una fisura en el cráneo tras participar en un combate de boxeo dentro del colegio.

El caso desató polémica en el departamento del Huila no solo por la lesión que sufrió el menor, sino porque, según su familia, este tipo de actividades no fue informada a los padres y se estaría realizando sin los implementos mínimos de protección.

Además, videos grabados por estudiantes muestran el momento del combate y a algunos docentes observando la escena.

Menor sufrió fisura en el cráneo tras pelea dentro de su colegio en Huila

De acuerdo con el testimonio de la madre del menor, su hijo, estudiante de décimo grado, recibió un fuerte golpe durante una pelea de boxeo organizada al interior del plantel. El impacto fue tan severo que el joven quedó inconsciente.

Horas después llegó a su vivienda esto pasó:

Mi hijo llegó a la casa y me dijo, mamá, me siento mal.

Preocupada, la mujer le preguntó qué sucedía:

¿Qué pasó, hijo? Le dije, ¿está enfermo? Dijo, no, mamá, lo que pasó es que en el colegio estaba peleando y un niño me noqueó y caí al suelo y me golpeé, me desmayé. Y yo le dije, ¿cómo está, hijo? Dijo, no, mamá, estoy muy mareado, tengo ganas de vomitar. Entonces yo llegué, cogí a mi niño y de una vez para el hospital.

En el centro asistencial, los médicos confirmaron la gravedad de la lesión.

El doctor me dijo que se le había fisurado el cráneo.

¿Cómo está el joven que fue noqueado en medio de una pelea escolar en Huila?

El más reciente reporte médico indica que el joven ya se encuentra fuera de peligro y fue dado de alta. Sin embargo, deberá asistir a varias citas médicas de control para evitar que la lesión presente alguna alteración que comprometa su vida.

La controversia creció tras conocerse que este tipo de peleas no sería un hecho aislado en la institución.

Según lo denunciado, en el colegio también participan otros niños y mujeres en combates similares, presuntamente sin protección adecuada para este tipo de prácticas deportivas.

Finalmente, desde la Secretaría de Educación del Huila, el secretario Edgar Lara hizo un llamado a respetar los lineamientos curriculares del área de educación física y advirtió:

No se puede colocar en riesgo la integridad de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes que tenemos en los establecimientos educativos.

