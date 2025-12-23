CANAL RCN
Colombia

‘Paseo millonario’ será judicializado como secuestro extorsivo: ¿Cuánto tiempo de prisión pagarían los delincuentes?

Según información compartida por la Secretaría de Seguridad y Convivencia, este crimen dejará de ser imputado únicamente como hurto agravado y pasará a ser procesado como secuestro extorsivo.

Taxi abuso
Foto: Freepik.

Noticias RCN

diciembre 23 de 2025
01:00 p. m.
Las autoridades de Bogotá anunciaron un cambio en la forma en que se investigará y sancionará el denominado ‘paseo millonario’, uno de los delitos que más afecta la seguridad ciudadana en la capital.

'Paseo millonario' será judicializado como secuestro extorsivo

Según información compartida por la Secretaría de Seguridad y Convivencia, este crimen dejará de ser imputado únicamente como hurto agravado y pasará a ser procesado como secuestro extorsivo, lo que implica consecuencias penales mucho más severas para los responsables.

La decisión se tomó tras un trabajo entre el Distrito, la Policía de Bogotá y la Fiscalía, con el objetivo de que las sanciones estén a la altura del daño causado a las víctimas.

Con esta nueva clasificación, los delincuentes podrían enfrentar condenas de hasta 42 años de prisión, de acuerdo con lo establecido en el artículo 169 del Código Penal colombiano.

En el comunicado se detalló que, en un caso reciente de este flagelo, se evidenció la gravedad de este tipo de conductas. En el hecho, varios sujetos secuestraron a un ciudadano durante cerca de 19 horas.

Durante ese tiempo, fue obligado, bajo amenazas, a realizar retiros de dinero y diferentes transacciones financieras.

Cabe mencionar que anteriormente, este tipo de hechos eran tratados como hurto, es decir, que los involucrados enfrentaban penas de 9 años de prisión.

Sin embargo, para el secretario de Seguridad, César Restrepo, cualquier restricción a la libertad debe considerarse un secuestro y castigarse con la máxima sanción prevista por la ley.

"Quitarle la libertad a un ciudadano, así sea por algunos segundos, debe ser considerado en Colombia un secuestro y debe ser impuesto con la máxima pena. La libertad de nadie puede estar sometida a la voluntad de los delincuentes y de los criminales", aseguró.

Según las autoridades, esta nueva estrategia permitirá que delincuentes reincidentes enfrenten condenas ejemplares.

