Dejaron en libertad a hombre que habría agredido a su esposa hasta la muerte en Barranquilla

La familia de la víctima exige que vuelva a la cárcel y organizaciones piden investigar a funcionarios judiciales.

febrero 23 de 2026
01:54 p. m.
El presunto responsable del asesinato de Clara Milena Aguilar, de 44 años, recuperó su libertad por vencimiento de términos, pese a estar vinculado formalmente a la investigación por el crimen ocurrido en abril de 2025.

La decisión judicial provocó indignación entre los familiares de la víctima y organizaciones defensoras de derechos de las mujeres, quienes cuestionan que un caso de esta gravedad termine con el señalado agresor fuera de prisión mientras el proceso continúa.

El hombre, de 52 años, mantuvo durante cerca de 30 años una relación sentimental con la víctima.

Dejaron en libertad a feminicida que habría agredido a su esposa hasta la muerte en Barranquilla

Los hechos se remontan a abril de 2025, cuando Clara Milena Álvarez fue asesinada al interior de su vivienda, ubicada en el barrio Sinaí, en el Atlántico.

Según la información oficial, el señalado agresor huyó tras el ataque, pero días después fue capturado por las autoridades y vinculado formalmente al proceso penal.

De acuerdo con los reportes, la mujer fue golpeada en múltiples ocasiones con un objeto contundente. Posteriormente, recibió varias heridas con arma blanca, agresiones que acabaron con su vida dentro de su propia casa.

¿Por qué lo dejaron en libertad?

Pese a la gravedad de los hechos, el proceso no avanzó dentro de los plazos establecidos por la ley. Como consecuencia del vencimiento de términos, un juez le concedió la libertad en las últimas horas.

La reacción de la familia no se hizo esperar. Un familiar manifestó:

Y como familiares, nosotros exigimos que se haga justicia y que este asesino de mujeres esté nuevamente en la cárcel.

Desde la Red de Mujeres del Atlántico también elevaron su voz frente a lo ocurrido. Ruth Pareja señaló:

Venimos visibilizando estos últimos hechos que se vienen dando de manera reiterativa y es el vencimiento de términos el cual creo que llegó el momento de abrir unos procesos disciplinarios a funcionarios públicos.

La organización pidió que se investigue la actuación de funcionarios judiciales cuando decisiones procesales permiten que personas señaladas por feminicidio recuperen la libertad.

El caso de Clara Milena se suma a una cifra que preocupa en el departamento: este año, seis mujeres han sido asesinadas en distintos puntos del Atlántico.

