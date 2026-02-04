Tragedia en Santa Marta: tres fallecidos y más de 160 familias damnificadas por las lluvias

Las autoridades de Santa Marta continúan trabajando sin descanso para retirar los escombros y habilitar las vías afectadas por la emergencia invernal que golpeó con fuerza al barrio Vista al Mar y sectores aledaños.

La Alcaldía Distrital, encabezada por el alcalde Carlos Pinedo, junto con la Policía Comunitaria y el apoyo de maquinaria pesada, adelanta labores de remoción de lodo y piedras que arrasaron viviendas y negocios.

El secretario de Gobierno, Camilo George, confirmó que hasta el momento se reportan tres personas fallecidas, 34 viviendas totalmente averiadas y 50 inhabitables. El censo de damnificados avanza en un 30% y ya registra 163 familias afectadas, cifra que podría aumentar en las próximas horas.

El dolor de las familias y la espera de Medicina Legal

La tragedia se siente especialmente en la parte alta, donde las víctimas esperan ser entregadas por Medicina Legal para darles cristiana sepultura. Entre ellas se encuentran Ricardo y su madre, sepultados por la avalancha mientras conversaban con familiares. Francis Rueda, hermana de Ricardo, recordó que la última llamada con él coincidió con el silencio repentino de la lluvia, presagio de lo que ocurriría minutos después.

Otros habitantes, como Ciro Rodríguez, intentan recuperar lo poco que quedó de sus negocios. Electrodomésticos, mercancía y equipos fueron destruidos por el agua, dejando a comerciantes en la misma incertidumbre que vivieron durante la pandemia, cuando también debieron cerrar sus puertas.

Autoridades buscan habilitar vías y reubicar a los damnificados

Mientras el sol vuelve a salir, los damnificados comienzan a limpiar sus casas con la esperanza de una pronta reubicación. La Secretaría de Gobierno trabaja en la habilitación de las vías bloqueadas por toneladas de piedra y lodo, fundamentales para que los niños puedan regresar a la escuela y las familias retomen, en medio de la tragedia, parte de su cotidianidad.

La Alcaldía Distrital reiteró su compromiso de acompañar a las víctimas con toda la capacidad institucional, en un esfuerzo por mitigar los efectos de este frente frío que ha dejado dolor, pérdidas materiales y un profundo impacto en la comunidad samaria.