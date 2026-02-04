CANAL RCN
Colombia Video

Tragedia en Santa Marta: tres fallecidos y más de 160 familias damnificadas por las lluvias

La tragedia se siente especialmente en la parte alta, donde las víctimas esperan ser entregadas por Medicina Legal para darles cristiana sepultura.

Noticias RCN

febrero 04 de 2026
01:46 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Las autoridades de Santa Marta continúan trabajando sin descanso para retirar los escombros y habilitar las vías afectadas por la emergencia invernal que golpeó con fuerza al barrio Vista al Mar y sectores aledaños.

La Alcaldía Distrital, encabezada por el alcalde Carlos Pinedo, junto con la Policía Comunitaria y el apoyo de maquinaria pesada, adelanta labores de remoción de lodo y piedras que arrasaron viviendas y negocios.

El secretario de Gobierno, Camilo George, confirmó que hasta el momento se reportan tres personas fallecidas, 34 viviendas totalmente averiadas y 50 inhabitables. El censo de damnificados avanza en un 30% y ya registra 163 familias afectadas, cifra que podría aumentar en las próximas horas.

El dolor de las familias y la espera de Medicina Legal

La tragedia se siente especialmente en la parte alta, donde las víctimas esperan ser entregadas por Medicina Legal para darles cristiana sepultura. Entre ellas se encuentran Ricardo y su madre, sepultados por la avalancha mientras conversaban con familiares. Francis Rueda, hermana de Ricardo, recordó que la última llamada con él coincidió con el silencio repentino de la lluvia, presagio de lo que ocurriría minutos después.

Otros habitantes, como Ciro Rodríguez, intentan recuperar lo poco que quedó de sus negocios. Electrodomésticos, mercancía y equipos fueron destruidos por el agua, dejando a comerciantes en la misma incertidumbre que vivieron durante la pandemia, cuando también debieron cerrar sus puertas.

Autoridades buscan habilitar vías y reubicar a los damnificados

Mientras el sol vuelve a salir, los damnificados comienzan a limpiar sus casas con la esperanza de una pronta reubicación. La Secretaría de Gobierno trabaja en la habilitación de las vías bloqueadas por toneladas de piedra y lodo, fundamentales para que los niños puedan regresar a la escuela y las familias retomen, en medio de la tragedia, parte de su cotidianidad.

La Alcaldía Distrital reiteró su compromiso de acompañar a las víctimas con toda la capacidad institucional, en un esfuerzo por mitigar los efectos de este frente frío que ha dejado dolor, pérdidas materiales y un profundo impacto en la comunidad samaria.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bogotá

Incautan en El Dorado más de 84 kilos de marihuana ocultos en transformadores

Feminicidio

Condenan a más de 27 años de cárcel al primo de la niña Sarita Vargas por su desaparición en Sogamoso

Cartagena

Techo colapsó y dejó sin servicio de urgencias a centro médico en Cartagena

Otras Noticias

Masterchef Celebrity Colombia

¡Confirmados! Estos son los participantes de la nueva temporada de MasterChef Celebrity Colombia

Los hornos de la cocina más famosa del país ya se están calentando para recibir a un nuevo grupo de celebridades.

Automovilismo

Precios de la tecno-mecánica para carros en 2026: las nuevas tarifas en Colombia

Revisión técnico-mecánica 2026: lista de precios oficiales para carros en Colombia.

Estados Unidos

Embajador revela que Trump evalúa revisar sanciones a Venezuela para facilitar nuevas operaciones con Colombia

Estadio El Campín

¿Cuál es la prioridad de Sencia en el Estadio El Campín? Mauricio Hoyos se pronunció

Medicamentos

Bebés en riesgo vital: EPS retrasan alimentos médicos y niños con alergia grave pasan semanas sin poder comer