Incautan en El Dorado más de 84 kilos de marihuana ocultos en transformadores

Un cargamento de marihuana que superaba los 84 kilos fue decomisado por la Policía Nacional en el aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá. Así lo reveló información compartida por la Secretaría de Seguridad y Convivencia.

Descubren más de 84 kilos de marihuana camuflados en transformadores en El Dorado

Según el comunicado, la droga era transportada camuflada dentro de equipos eléctricos enviados como encomienda.

El hallazgo se produjo durante controles rutinarios en las bodegas de envíos nacionales. Uniformados de la Estación de Policía Aeropuerto, con el apoyo del canino antinarcóticos Runy, detectaron una caja que levantó sospechas.

En su interior había dos transformadores de energía que, al ser revisados minuciosamente, contenían paquetes con una sustancia vegetal que por sus características y olor correspondía a marihuana.

"El hallazgo se produjo durante una inspección de rutina realizada por uniformados de la Estación de Policía Aeropuerto, quienes contaron con el apoyo del canino Runy. El perro antinarcóticos alertó sobre una caja sospechosa que contenía dos transformadores de energía".

Al inspeccionar el contenido, las autoridades encontraron 71 envolturas cubiertas en vinipel, con un peso total aproximado de 84.225 gramos del estupefaciente.

Según la información oficial, el envío había salido de Barranquilla y tenía como destino la isla de San Andrés.

Autoridades realizan controles para detectar droga en El Dorado

Las autoridades destacaron la importancia de los controles en terminales aéreas para frenar las modalidades de tráfico de drogas que utilizan el sistema de encomiendas para intentar evadir a las autoridades.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad y la Policía Metropolitana de Bogotá reiteraron el llamado a la ciudadanía para reportar cualquier situación sospechosa que pueda afectar la seguridad y la convivencia, a través de la línea de emergencia 123 o acercándose al CAI más cercano.