Techo colapsó y dejó sin servicio de urgencias a centro médico en Cartagena

Las inundaciones no solo colapsaron la infraestructura del techo, sino que expusieron el crítico estado general de las instalaciones médicas del corregimiento.

febrero 04 de 2026
12:26 p. m.
Los habitantes del corregimiento de Pasacaballos, en Cartagena, amanecieron sin servicio de urgencias después de que las fuertes lluvias de las últimas horas provocaran el colapso del techo de su puesto de salud.

Techo de centro de salud colapsó y dejó sin servicio de urgencias a comunidad

El centro médico, conocido como CAT de Pasacaballos, quedó completamente inundado, afectando la prestación del servicio médico en una comunidad que lleva décadas solicitando mejoras en su infraestructura sanitaria.

“Sufrió un estrago en la parte de la urgencia, desprendimiento de techos, agua profunda”, indicó Lisbeth Julio, habitante de Pasacaballos.

Las inundaciones no solo colapsaron la infraestructura del techo, sino que expusieron el crítico estado general de las instalaciones médicas del corregimiento.

Esta problemática actual se suma a fallas estructurales y eléctricas que desde hace meses afectan el funcionamiento del centro de salud.

Los residentes de Pasacaballos manifestaron su frustración ante la situación recurrente, señalando que han perdido la cuenta de los años que llevan solicitando a las autoridades que refuercen la infraestructura para la atención en salud.

“Necesitamos como seres humanos esta atención oportuna para la comunidad que aproximadamente más de 30 años hemos estado pidiéndole a todas las administraciones pasadas que se atienda la necesidad del centro de salud en Pasacaballos”, añadió Julio.

Los habitantes del corregimiento consideran que las reparaciones al puesto de salud actual ya resultan insuficientes.

Comunidad pide a las autoridades construtir nuevo centro médico en Pasacaballos, Cartagena

Aunque reconocen la urgencia de arreglar las instalaciones dañadas, insisten en que las autoridades deberían pensar en construir un hospital que responda adecuadamente a las necesidades de la población.

La situación deja a miles de habitantes sin acceso inmediato a servicios de urgencias médicas, generando preocupación sobre la capacidad de respuesta ante emergencias sanitarias.

