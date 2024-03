"Crea unos riesgos innecesarios": Álvaro Uribe sobre la propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente

Son varias las voces que se han alzado para expresar su opinión sobre la propuesta del presidente Gustavo Petro de convocar una asamblea constituyente para cambiar la carta magna del país. Ahora, fue el turno del expresidente Álvaro Uribe de dar su concepto.

“Yo no creo que para resolver los problemas sociales y económicos haya que cambiar las instituciones en Colombia”, aseguró el exsenador y cabeza del partido Centro Democrático.

Además, Uribe enlistó otros problemas que, para él, hay otros problemas en el país que afectan esferas sociales y económicas, retos, sobre todo, relacionados a actividades económicas ilícitas y la paz.

“Con 300.000 hectáreas de droga, y creciendo, no va a haber paz, sin paz no hay confianza de inversión. Si se mantienen otros recursos ilegales como la minería ilegal tampoco va a haber paz”, afirmó el expresidente.

“Hoy entrar a cambiar la Constitución crea unos riesgos innecesarios a la democracia y no resuelve los problemas que tenemos que resolver y eso crea unos espacios de incertidumbre que impide que los ciudadanos inviertan y confíen en el país. Es mantener a la ciudadanía, un tiempo en ascuas esperando a ver qué va a resultar”, dijo el antioqueño.

Las críticas de Álvaro Uribe al proceso de paz

Para el exsenador el principal problema que Colombia tiene que solucionar es el conflicto interno y asegura que, para él, las Fuerzas Armadas se encuentran debilitadas y eso ha impedido que haya paz en Colombia.

“Un país que tiene paralizado las Fuerzas Armadas qué paz va a tener. Es que yo creo que hay una equivocación pensar que el terrorismo se desmoviliza sin presión de las autoridades”, dijo Uribe que además aseguró que los guerrilleros que se habían desmovilizado durante su Gobierno lo habían hecho porque tenían solo dos alternativas: o dejar las armas o un “enfrentamiento drástico de la autoridad”.

Además, Uribe aprovechó para criticar el proceso de paz firmado con las Farc en 2016 pues, para él, había tenido impunidad y la mesa se había equivocado al negociar con las cabecillas.

El presidente Petro abre la posibilidad ante una Asamblea Nacional Constituyente

El pasado 15 de marzo el primer mandatario habló sobre las reformas sociales que pasan un mal rato en el Congreso de la República.

“Si las instituciones que hoy tenemos en Colombia no son capaces de estar a la altura de las reformas sociales que el pueblo, a través de su voto, decretó, demandó, mandó y ordenó, entonces no es el pueblo el que se va arrodillado hacia su casa, derrotado. Son las transformaciones de esas instituciones las que se tienen que presentar”, dijo el mandatario que línea seguida abrió la posibilidad de convocar una Asamblea Nacional Constituyente si no se daba la discusión de las reformas sociales.

“Colombia no se tiene que arrodillar, el triunfo popular se respeta y la Asamblea Nacional Constituyente debe transformar las instituciones, para que le obedezcan al pueblo su mandato de paz y justicia, que es fácil de lograr”, afirmó.

#LoÚltimo Desde Cali, el presidente Gustavo Petro abre la puerta a una Asamblea Nacional Constituyente si no se avanza en una transformación social “como el pueblo lo demandó (…) Colombia no se tiene que arrodillar, el triunfo popular de 2022 se respeta” #MePasoALaFM pic.twitter.com/8ac540Th1Z — La FM (@lafm) March 15, 2024

Así están las fuerzas políticas respecto a una posible Constituyente

Ha habido varios pronunciamientos y reacciones a la propuesta del presidente Petro, una de las que más causó sorpresa fue la del apoyo manifestado por el líder de Cambio Radical, Germán Vargas Lleras.

“Que se convoque y derrotémoslo en su constituyente. Tiene razón el presidente Petro es muy importante que el pueblo decida, pero el pueblo es la totalidad de colombianos, no solo los afiliados a Fecode, la USO o los militantes de la primera línea”, afirmó Vargas Lleras quien, además, manifestó su apertura de ser un eventual constituyente.

Por otro lado, personas como los senadores Humberto de la Calle e Iván Name y el líder político del partido Alianza Verde, Navarro Wolf, manifestaron su oposición a la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente.

La senadora María José Pizarro dijo que esta Asamblea no buscaba extender el mandato de Gustavo Petro, como algunos aseguran, sino que buscaría "que se cumpla lo pactado en el 91 y avanzar en un Acuerdo Nacional: garantizar los derechos básicos de la gente".