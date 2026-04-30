Reabren vía Mosquera–La Mesa tras retirar lodo, pero con condiciones: pilas, conductores

La vía Mosquera–La Mesa fue habilitada nuevamente al tránsito vehicular luego de la remoción de más de 2.000 metros cuadrados de material lodoso que bloqueaba la movilidad en ocho puntos críticos. La reapertura fue confirmada por la Gobernación de Cundinamarca, que autorizó el paso desde las 8:00 a. m. bajo condiciones operativas controladas.

De acuerdo con el reporte oficial entregado por el gobernador Jorge Emilio Rey, la limpieza de la carpeta asfáltica permitió restablecer la circulación en este corredor. Sin embargo, las autoridades precisaron que entre los kilómetros 95 y 74 el tránsito funcionará a un solo carril, con controles de velocidad y presencia permanente de unidades de la Policía de Carreteras para mitigar riesgos.

¿Cómo operará el tránsito en la vía Mosquera–La Mesa tras su reapertura?

El flujo vehicular estará sujeto a medidas especiales debido al incremento esperado por la operación éxodo del puente festivo que inicia el viernes 1 de mayo. Según informó la Gobernación, desde las 4:00 p.m. se implementará un reversible continuo entre la glorieta de Toreros, en Mosquera, y el municipio de Apulo.

Indicaron que continúan los trabajos técnicos en el kilómetro 96, considerado uno de los puntos más sensibles. Allí operan 34 máquinas, con el objetivo de disminuir el represamiento de lodo y evitar nuevas afectaciones sobre la vía. Adicionalmente, se aplicará restricción para vehículos de carga superior a 3,4 toneladas.

¿Existe riesgo de nuevos cierres en la vía Mosquera–La Mesa?

Las autoridades advirtieron que la estabilidad del corredor depende directamente de las condiciones climáticas. En caso de lluvias intensas que eleven el nivel del represamiento hasta su cota máxima en el kilómetro 96, podrían aplicarse cierres preventivos temporales para proteger la seguridad de los usuarios.

Como medida complementaria, se mantiene habilitada la Troncal del Tequendama como ruta alterna, especialmente recomendada durante los picos de tráfico mientras avanzan las labores de estabilización.