Continúa la remoción de escombros sobre la vía Mosquera – La Mesa, en Cundinamarca, tras derrumbes

Cundinamarca enfrenta afectaciones en la movilidad debido al cierre de la vía Mosquera–La Mesa, donde un derrumbe y el desbordamiento de una quebrada mantienen bloqueado el corredor desde el kilómetro 105, en sectores como Curubital y La Virgen.

El gobernador Jorge Emilio Rey confirmó que las lluvias prolongadas del fin de semana provocaron la emergencia, dejando ocho vehículos atrapados y una persona herida, trasladada al hospital de La Mesa.

Operativos de maquinaria pesada para remover escombros

Durante la noche se logró retirar los vehículos afectados, pero la tarea continúa con la remoción de rocas y lodo entre los kilómetros 105 y 66.

En el sitio trabajan cuatro minicargadores, cuatro retroexcavadoras, dos cargadores frontales y al menos 23 volquetas, bajo la coordinación de la Gobernación de Cundinamarca.

El Puesto de Mando Unificado (PMU) permanece en la zona junto a bomberos, defensa civil, personería y alcaldías locales, con el objetivo de habilitar la vía lo antes posible.

25 municipios en emergencia y cuatro vías bloqueadas

La situación es crítica: 25 municipios se encuentran en estado de emergencia y cuatro vías permanecen bloqueadas. La de mayor impacto es la que conecta Mosquera con La Mesa, donde persisten dos puntos de cierre por caída de rocas y material lodoso.

Las autoridades insisten en que la ciudadanía acate las recomendaciones de los organismos de socorro mientras avanzan los trabajos de recuperación.