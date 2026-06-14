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Nueva York celebró la histórica victoria de los Knicks en las Finales de la NBA

El equipo neoyorquino rompió una maldición de 53 años al imponerse 94-90 sobre los San Antonio Spurs.

Foto: AFP

Noticias RCN

AFP

junio 14 de 2026
07:49 a. m.
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El ambiente festivo del Mundial llegó el sábado a Nueva York, pero la máxima cita del fútbol quedó opacada por la histórica victoria de los Knicks en las Finales de la NBA.

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El equipo neoyorquino rompió una maldición de 53 años al imponerse 94-90 sobre los San Antonio Spurs, un triunfo que desató celebraciones masivas en la ciudad.

Mientras Brasil debutaba con un empate 1-1 sin brillo frente a Marruecos en Nueva Jersey, las calles de Nueva York vibraban con fuegos artificiales, bocinas y cánticos como “¡Los Knicks en cinco!”, tras el cierre de la serie en cinco partidos.

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“Ha pasado tanto tiempo, ha tardado tanto en llegar”, expresó Stephen Maltz, piloto de aerolínea de 31 años, en una fiesta en Bushwick, Brooklyn.

Bares y calles abarrotados

Times Square reunió a hinchas de Brasil y Marruecos, pero el resto de la ciudad se volcó a la euforia por los Knicks. “Todo el mundo podía unirse en torno a los New York Knicks, y eso es lo que estamos haciendo ahora mismo”, dijo Austin Fitzgerald, trabajador de una central eléctrica.

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En Midtown, los bares estaban tan llenos que los aficionados se asomaban por las ventanas para seguir los últimos instantes del partido. Fitzgerald insistió en que, tras la victoria, Nueva York estará lista para acoger plenamente el Mundial: “Creo que aquí hay más aficionados al fútbol y al football americano que en cualquier otra ciudad de Estados Unidos”.

¿Baja fiebre futbolística?

En Brooklyn, Lucas Matuszewski, encargado de un campo de fútbol indoor, reconoció que “por supuesto los Knicks eclipsan el Mundial, y es normal”. Para él, el baloncesto es una institución profundamente arraigada en la ciudad.

Hinchas extranjeros también percibieron un entusiasmo limitado por el torneo. “Yo probablemente esperaba un poco más, más aficionados. Pero como pueden ver, aquí lo que manda es el básquet”, comentó Graeme Buckingham, escocés de 53 años. Aidan Smith, compatriota suyo, coincidió: “No he visto mucho de la fiebre mundialista”.

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Los negocios, sin embargo, esperan que la pasión por el fútbol llegue con retraso. “Sin duda creo que va a ser una locura, sobre todo en este pub, porque somos un pub de fútbol”, anticipó Vanessa Whalen, propietaria del Black Bull en Brooklyn.

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