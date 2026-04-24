VIDEO | Delincuentes bajaron a un hombre de la moto en pleno atraco y huyeron, pero el GPS los cazó

Un violento hurto de motocicleta se registró nuevamente en Bogotá. Sin embargo, en este caso, la tecnología jugó a favor de la víctima y permitió ubicar rápidamente a los presuntos responsables. ¿Cómo ocurrió todo?

Delincuentes protagonizaron violento atraco a motociclista en Fontibón, Bogotá

El caso inició en la localidad de Fontibón, donde un ciudadano fue víctima de un atraco. Los delincuentes lo obligaron a bajarse de su motocicleta y escaparon con el vehículo.

Tras lo ocurrido, la víctima alertó de inmediato a una patrulla de la Policía Nacional de Colombia, informando que la motocicleta contaba con un sistema de rastreo GPS. Con esta información, se activó un operativo de búsqueda.

El dispositivo permitió ubicar la moto en la carrera 87C con transversal 79D, en jurisdicción de Bosa. Al llegar al punto, los uniformados encontraron a varias personas movilizándose en dos motocicletas.

Al percatarse de la presencia policial, los sospechosos intentaron huir. Sin embargo, la reacción oportuna de los agentes permitió interceptarlos y capturarlos.

Responsables hacían parte de una banda dedicada a hurtos en Bogotá

En el procedimiento fueron detenidas cuatro personas, tres ciudadanos colombianos y un extranjero. Durante la requisa, las autoridades encontraron en su poder un arma de fuego traumática modificada.

La captura se materializó en la carrera 87B con calle 87 sur. En ese momento, la víctima logró identificar a los detenidos como los responsables del hurto de su motocicleta.

Los capturados, junto con el vehículo recuperado y los elementos incautados, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que respondan por los delitos que se les atribuyen.

De acuerdo con las investigaciones, estas personas presuntamente harían parte de un grupo delincuencial dedicado al hurto de motocicletas en las localidades de Bosa, Kennedy y Fontibón.

Además, presentan antecedentes por hurto, lesiones personales, violencia intrafamiliar y concierto para delinquir. Las autoridades también les atribuyen al menos tres eventos de robo bajo la modalidad de atraco en los barrios San José de Bosa, Patio Bonito de Kennedy y Fontibón.