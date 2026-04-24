"Les quemamos los genitales": revelan macabro testimonio de pandillero recluido en El Salvador

En medio de uno de los procesos judiciales más grandes de la historia reciente de El Salvador, cientos de miembros de la Mara Salvatrucha enfrentan cargos por miles de asesinatos.

El juicio, que reúne a centenares de reos, se desarrolla bajo estrictas medidas de seguridad y ha sido comparado por el gobierno con los Juicios de Núremberg.

Pandillero recluido en El Salvador relató sus macabros crímenes

Unos 220 pandilleros, sentados en sillas plásticas, vestidos con camiseta y pantalón corto blanco, escucharon sin gestos el relato de un testigo que describía con detalle las torturas y asesinatos ejecutados por la estructura criminal.

El testimonio se escuchó en altavoz dentro de una sala del Centro de Confinamiento del Terrorismo, donde se adelanta el juicio contra 486 reclusos que comparecen de manera virtual desde diferentes cárceles del país.

Sin mostrar emoción alguna, el testigo narró uno de los episodios más crudos:

A una de las víctimas le quemamos los genitales y el trasero.

Según su declaración, las víctimas eran amarradas de manos y trasladadas a zonas desoladas, donde eran torturadas y asesinadas por órdenes directas de los jefes de la pandilla.

El proceso judicial busca esclarecer más de 29.000 homicidios atribuidos a esta organización, incluidos los de 87 personas en marzo de 2022, hechos que llevaron al presidente Nayib Bukele a declarar una ofensiva frontal contra las pandillas.

Otros reclusos hablaron de los crímenes de La Mara Salvatrucha

Durante la audiencia, otros testigos protegidos revelaron que los homicidios eran ordenados incluso desde prisión por los líderes de la estructura, en una práctica conocida internamente como “apertura de válvulas”.

En el juicio también están presentes miembros de la cúpula, conocida como la “Ranfla Nacional”, a quienes se les atribuyen directamente unos 9.000 crímenes.

Entre ellos figuran Borromeo Henríquez, alias Diablito de Hollywood, y Carlos Tiberio Ramírez, alias Snaider de Pasadena, quienes escucharon las acusaciones sin alterar su expresión.

En otra fila, esposado de pies y manos, se encontraba Dionisio Arístides Umanzor, alias Sirra, señalado como uno de los líderes más violentos de las llamadas “clicas”.

De momento, mientras avanzan las audiencias, los testimonios siguen revelando detalles estremecedores de una maquinaria de violencia que operó durante años y que ahora enfrenta uno de los procesos judiciales más fuertes del país.