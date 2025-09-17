VIDEO | Cinco internos murieron en fuerte incendio tras un motín dentro de una estación de Policía

En la noche del martes 16 de septiembre en la estación de Policía del municipio de Funza, en Cundinamarca, un grupo de personas privadas de la libertad inició lo que las autoridades describieron como un amotinamiento.

En medio de este, fueron prendidos en fuego varios colchones, desatando un incendio dentro de las instalaciones.

Video: incendio en estación de Policía Funza

La magnitud del hecho quedó registrada en un video que, al parecer, corresponde a una cámara de seguridad del lugar.

En las imágenes se observa cómo el fuego consume gran parte de la estación, mientras varias personas salen corriendo en medio de la emergencia.

Segundos más tarde se aprecia la llegada del cuerpo de bomberos, que desplegó sus equipos para contener las llamas.

Cinco internos murieron tras fuerte incendio en estación de Policía de Funza

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, entregó detalles de lo sucedido en su cuenta de la red social X:

Anoche se presentó un incidente en la estación de Policía del municipio de Funza, donde personas privadas de la libertad, aparentemente, quemaron colchones e iniciaron un incendio. Los bomberos de Cundinamarca atienden la situación de manera inmediata, evacuan a tres de los internos, quienes salen por sus propios medios y son remitidos a los hospitales de la zona.

Según explicó el mandatario, horas después del incendio otros internos comenzaron a manifestar problemas respiratorios y debieron ser trasladados a diferentes centros hospitalarios.

Pese a los esfuerzos médicos, cinco de ellos perdieron la vida. La información suministrada por el cuerpo de bomberos precisa que los fallecidos no presentaban quemaduras, lo que confirmaría que la causa de muerte estuvo asociada a la inhalación de humo.

En paralelo, siete personas más permanecen hospitalizadas bajo observación, en espera de su evolución clínica.

Por su parte, el capitán Álvaro Farfán, delegado de Bomberos Cundinamarca, señaló que la emergencia fue atendida por el cuerpo de bomberos de Funza: