CANAL RCN
Colombia Video

VIDEO | Cinco internos murieron en fuerte incendio tras un motín dentro de una estación de Policía

Siete personas más permanecen bajo observación médica.

Noticias RCN

septiembre 17 de 2025
06:45 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En la noche del martes 16 de septiembre en la estación de Policía del municipio de Funza, en Cundinamarca, un grupo de personas privadas de la libertad inició lo que las autoridades describieron como un amotinamiento.

Madre del menor que fue salvajemente golpeado en Medellín también era víctima del mismo agresor
RELACIONADO

Madre del menor que fue salvajemente golpeado en Medellín también era víctima del mismo agresor

En medio de este, fueron prendidos en fuego varios colchones, desatando un incendio dentro de las instalaciones.

Video: incendio en estación de Policía Funza

La magnitud del hecho quedó registrada en un video que, al parecer, corresponde a una cámara de seguridad del lugar.

En las imágenes se observa cómo el fuego consume gran parte de la estación, mientras varias personas salen corriendo en medio de la emergencia.

Segundos más tarde se aprecia la llegada del cuerpo de bomberos, que desplegó sus equipos para contener las llamas.

Cinco internos murieron tras fuerte incendio en estación de Policía de Funza

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, entregó detalles de lo sucedido en su cuenta de la red social X:

Ladrones estarían usando los techos de Transmilenio para robar celulares: denuncian modalidad en video
RELACIONADO

Ladrones estarían usando los techos de Transmilenio para robar celulares: denuncian modalidad en video

Anoche se presentó un incidente en la estación de Policía del municipio de Funza, donde personas privadas de la libertad, aparentemente, quemaron colchones e iniciaron un incendio. Los bomberos de Cundinamarca atienden la situación de manera inmediata, evacuan a tres de los internos, quienes salen por sus propios medios y son remitidos a los hospitales de la zona.

Según explicó el mandatario, horas después del incendio otros internos comenzaron a manifestar problemas respiratorios y debieron ser trasladados a diferentes centros hospitalarios.

Pese a los esfuerzos médicos, cinco de ellos perdieron la vida. La información suministrada por el cuerpo de bomberos precisa que los fallecidos no presentaban quemaduras, lo que confirmaría que la causa de muerte estuvo asociada a la inhalación de humo.

En paralelo, siete personas más permanecen hospitalizadas bajo observación, en espera de su evolución clínica.

Por su parte, el capitán Álvaro Farfán, delegado de Bomberos Cundinamarca, señaló que la emergencia fue atendida por el cuerpo de bomberos de Funza:

Desde bomberos de Cundinamarca informamos que personal del cuerpo de bomberos de Funza se encuentra en la atención de un incidente relacionado a un incendio. Esto en la estación de Policía de este municipio, al parecer, por un amotinamiento del personal que se encontraba privado de la libertad.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Asesinatos en Colombia

Capturan a dos sujetos que apuñalaron hasta la muerte a un hombre de 41 años en Soacha

Bogotá

Trancones en antiguo intercambiador de Puente Aranda podrían extenderse hasta por dos años

Cauca

Avanza la recuperación de patrullera que recibió un disparo en la frente en Cauca: familiar habló

Otras Noticias

Atlético Nacional

OFICIAL| Dimayor anunció drástica decisión tras el error de Atlético Nacional con los cuatro extranjeros

La Dimayor, a través de un comunicado, explicó cómo procederá tras el error de Atlético Nacional vs. Bucaramanga.

Dólar

Notable y contundente cambio en el precio del dólar en Colombia hoy 17 de septiembre de 2025

Descubra el precio exacto con el que el dólar abrió en Colombia hoy 17 de septiembre de 2025.

Estados Unidos

Escalofriante: filtran los mensajes que el presunto asesino de Charlie Kirk envió tras el crimen

Horóscopo

Horóscopo de hoy: miércoles 17 de septiembre de 2025

Alimentos

Propiedades de las alcaparras: un tesoro nutricional para la salud