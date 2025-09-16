Madre del menor que fue salvajemente golpeado en Medellín también era víctima del mismo agresor

En Medellín se dio a conocer un atroz caso de violencia intrafamiliar en donde un niño de tan solo cuatro años fue golpeado de manera salvaje por su padrastro.

RELACIONADO Capturaron a alias Lámpara tras golpear salvajemente a su hijastro de 4 años en Antioquia

Las investigaciones revelaron que no solo el menor era víctima de maltrato, sino también su madre, quien junto a la abuela del pequeño recibe actualmente protección de las autoridades.

El agresor, con un historial criminal extenso, fue capturado y enviado a prisión preventiva mientras avanza el proceso judicial.

¿Por qué agredieron al menor de 4 años en Medellín?

La agresión ocurrió en horas de la mañana en una vivienda del barrio Castillo. Según los reportes, el ataque comenzó porque el niño se negó a dormir, lo que desencadenó una brutal golpiza por parte de alias Lámpara, pareja sentimental de la madre del menor.

Tras el ataque, la mujer intentó desesperadamente reanimar a su hijo.

Contó que lo puso bajo la llave de agua con la esperanza de que reaccionara y también intentó darle respiración boca a boca, pero no obtuvo respuesta.

¿Cómo está el niño que fue golpeado por su padrastro en Medellín?

El niño fue trasladado de inmediato al Hospital General de Medellín, donde permanece internado en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Los médicos confirmaron que sufre un trauma craneoencefálico severo y que su estado es crítico. La madre explicó que las probabilidades de que su hijo sobreviva son mínimas y que, de hacerlo, existe un alto riesgo de que quede en condición vegetal.

Los exámenes médicos también revelaron que el menor tenía huellas de anteriores maltratos.

Madre del niño de 4 años también era víctima de maltrato

Además, se estableció que su madre también era víctima de constantes agresiones. Ella denunció que el hombre la intimidaba con un revólver en la cabeza y que vivía bajo amenazas permanentes.

RELACIONADO Padrastro asesinó con 49 puñaladas a su hijastra de 9 años en Mosquera y luego intentó quitarse la vida

Ante todo esto, el agresor, identificado como alias Lámpara, fue capturado en las últimas horas y enviado a un centro carcelario.

El general William Castaño, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, confirmó que el detenido tenía un prontuario criminal con múltiples antecedentes:

Ha sido condenado por homicidio simple, concierto para delinquir, constreñimiento ilegal, desplazamiento forzado, extorsión y violencia intrafamiliar. Además, le figuran procesos por tráfico de estupefacientes.

Las autoridades informaron que el sujeto era integrante de la estructura delincuencial conocida como Los Mondongueros.

Por su parte, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, reaccionó al caso con un fuerte mensaje: