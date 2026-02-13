CANAL RCN
Colombia Video

Video: cámaras grabaron momento en el que una madre busca ayuda para salvar a su hijo de ahogarse

El menor se habría llevado a la boca un elemento plástico que le obstruyó la respiración.

Valentina Bernal

febrero 13 de 2026
07:56 a. m.
Momentos de angustia quedaron registrados en video. En el corregimiento de La Dolores, zona rural de Palmira, una madre llegó desesperada hasta un CAI de la Policía con su hijo de cinco años en brazos, aparentemente ahogado y casi sin respirar.

Las cámaras de seguridad captaron la escena exacta en la que la mujer ingresa con el menor buscando ayuda urgente.

El niño presentaba signos de asfixia luego de que, al parecer, en medio de un descuido, se llevara a la boca un objeto plástico que terminó bloqueando su vía aérea.

Video: policías salvaron la vida de un niño que se estaba ahogando en Valle del Cauca

Según la información conocida, el pequeño habría ingerido o introducido en su boca un elemento plástico que le generó obstrucción respiratoria.

La situación se tornó crítica en cuestión de segundos, lo que llevó a la madre a correr hasta la estación policial más cercana para pedir auxilio inmediato.

En el registro de las cámaras se observa cómo la mujer llega alterada, sosteniendo al menor, mientras solicita ayuda a los uniformados.

Los policías reaccionaron de inmediato y comenzaron a practicar maniobras de primeros auxilios para intentar liberar la vía respiratoria.

Durante varios segundos realizaron procedimientos para extraer el objeto que estaba impidiendo el paso del aire. Finalmente, lograron retirarlo y estabilizar al niño.

¿Cómo ocurrió todo?

La comandante de Policía Valle del Cauca, Sandra Rodríguez, explicó lo sucedido:

Los uniformados con la capacitación que tienen de primeros auxilios, pues atienden al menor y finalmente logran extraer este elemento.

Tras la intervención de los policías, la madre puso en conocimiento la situación ante las autoridades médicas para que el menor recibiera valoración y atención especializada.

La oficial también señaló:

Pues la madre de familia agradece a los uniformados por haber actuado y sobre todo por la capacitación que se tiene frente a esa atención rápida en primeros auxilios.

