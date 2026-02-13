Fuerte temblor de 4,7 sacudió Colombia en la mañana de este viernes, 13 de febrero

La mañana de este jueves 13 de febrero estuvo marcada por un nuevo movimiento telúrico que despertó a cientos de colombianos.

El Servicio Geológico Colombiano confirmó un temblor de magnitud 4,7, cuyo epicentro se ubicó en San José del Palmar, en el departamento del Chocó.

A través de sus canales oficiales, la entidad entregó los primeros detalles del evento sísmico, que rápidamente generó reacciones en redes sociales de personas que aseguraron haberlo sentido con claridad, especialmente en municipios cercanos.

Detalles del temblor reportado por el SGC este 13 de febrero

Según la información preliminar del SGC, el sismo tuvo una profundidad de 105 kilómetros, lo que lo clasifica como un evento intermedio.

Aunque este tipo de movimientos suele sentirse en varias regiones, generalmente provoca menos afectaciones estructurales que los sismos superficiales.

El reporte oficial indicó que el temblor se percibió principalmente en:

San José del Palmar (Chocó), a 17 km del epicentro

Nóvita, a 25 km

Río Iró, a 31 km.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas lesionadas ni daños materiales de consideración. Sin embargo, organismos de gestión del riesgo mantienen monitoreo preventivo en la zona.

¿Por qué Colombia registra tantos movimientos sísmicos?

Colombia se encuentra en una región de alta actividad tectónica debido al encuentro de varias placas, lo que explica la frecuencia de temblores en distintas zonas del país.

Por eso, expertos recomiendan mantener siempre planes familiares de emergencia, identificar rutas de evacuación y contar con un kit básico.