El impuesto al patrimonio para personas jurídicas en la emergencia económica ¿A quiénes afectaría?

En medio de la emergencia económica decretada por el Gobierno Petro la noche del miércoles, 11 de febrero, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, explicó en el consejo de ministros, realizado al final de la jornada del jueves (12), su propuesta de impuesto al patrimonio para personas jurídicas.

Según dijo, es el primer proyecto de decreto y fue planteado como parte de una serie de medidas que permitirán al “Gobierno del cambio” acceder a nuevos recursos para atender la emergencia generada por las lluvias en ocho departamentos: Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó.

“En este sentido, uno de los caminos debe ser el de establecer un impuesto al patrimonio de personas jurídicas. En la emergencia anterior habíamos planteado el impuesto al patrimonio para las personas naturales, pero esa medida, de momento, está suspendida. Tendremos el cuidado de tocar exactamente a las empresas y personas jurídicas de patrimonios más altos”, indicó el jefe de la cartera de Hacienda.

¿Sobre qué personas jurídicas recaerá la medida?

De acuerdo con Ávila, el impuesto al patrimonio planteado en el marco de la tercera emergencia económica decretada por el Gobierno Petro recaerá aproximadamente sobre 15.000 empresas; las 15.000 más grandes del país.

Además, se determinó que empresas “a partir de los 10.400 millones de pesos en patrimonio líquido y hasta los 31.000, pagarían el 0.6, y con un patrimonio de más de 31.000 millones de pesos entrarían a pagar el 1.2”.

Inversiones forzosas a la banca estarían entre las medidas complementarias del decreto:

Durante el consejo de ministros, el presidente insistió sobre el nuevo impuesto al patrimonio que se aplicaría únicamente a “las (empresas) más grandes. No es patrimonio total, sino líquido. No estamos hablando de empresas endeudadas, no estamos hablando de microempresas, de empresas pequeñas o medianas”.

También anunció que, con todo y que la medida ha generado dudas en el pasado, uno de los decretos complementarios de la emergencia económica contemplaría las inversiones forzosas a la banca; es decir, que parte de los ahorros de los colombianos tendrá sí o sí que destinarse a inversiones.

Y, finalmente, el ministro Ávila propuso “garantizar los sistemas de crédito, con tasas compensadas, tanto para el sector agropecuario como el urbano”.