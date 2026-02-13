CANAL RCN
Internacional Video

Alto funcionario en Brasil asesinó a sus dos hijos y se quitó la vida tras descubrir una infidelidad de su esposa

El alto funcionario alcanzó a publicar un mensaje de despedida antes del crimen.

Valentina Bernal

febrero 13 de 2026
07:02 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En Itumbiara, en el estado de Goiás, Thales Machado, secretario municipal de Gobierno de esa ciudad, fue identificado como el hombre que asesinó a sus dos hijos y posteriormente se suicidó.

USB con escritos delató a hombre que abusó a más de 80 menores y asesinó a su madre
RELACIONADO

USB con escritos delató a hombre que abusó a más de 80 menores y asesinó a su madre

La información indica que el funcionario disparó contra los menores de 12 y 8 años en medio de una crisis personal que él mismo expuso públicamente horas antes de los hechos.

Secretario en Brasil asesinó a sus dos hijos y luego se quitó la vida

De acuerdo con los reportes conocidos, Machado atacó a sus hijos con arma de fuego. El niño de 12 años fue trasladado con vida a un hospital, pero murió poco después debido a la gravedad de las heridas.

El menor de 8 años ingresó en estado crítico, fue sometido a una intervención quirúrgica y falleció el 12 de febrero como consecuencia de los disparos.

Una carta escrita por él anunció el asesinato de sus dos hijos

Antes de cometer el crimen, el secretario publicó un video en el que aparecía junto a sus hijos y dejó una carta de despedida en sus redes sociales, la cual fue eliminada posteriormente. En ese mensaje escribió:

Difícil empezar a escribir... pero todo tiene un final... y hoy llegó el nuestro... lamentablemente... siempre intenté en estos 15 años de mi familia mantener la mejor armonía y respeto posible... pero hoy llegó a un límite de lo impensable... mi esposa salió de Itumbiara hacia São Paulo para encontrarse con una persona... días difíciles aquí... ella estaba diferente desde hace algunos días y de ahí vino la desconfianza, pero nunca imaginé que haría esto... la semana pasada incluso hablé como siempre... si no estamos bien, mantengamos el respeto y hablemos antes... pero no escuchó y prefirió esto de hoy... Triste... Nos vamos yo y mis niños, que ahora son ángeles que lamentablemente vinieron conmigo... a todos les digo que nunca pensé en esto, fue hoy... todos saben que soy intenso y verdadero y no podría vivir más con estos recuerdos... A mi familia, papá y mamá, gracias por todo siempre... gratitud... Dione, mi eterno respeto y admiración, y perdón por lo que hice... sé que no tiene perdón, pero fue lo que quedó en este día infeliz de mis 40 años... agradecer siempre a mis amigos y a mis hermanos por todo... estaré en algún lugar que no sé dónde... Sarah, todo esto lamentablemente no era lo que quería... solo quería la verdad y el respeto que tú lamentablemente no tuviste, y aún con una persona descalificada y un malandro que existe en nuestra ciudad... Perdón a Dios, Jesucristo, Nuestra Señora Aparecida y Santa Rita de Casia, que rueguen por mí y que si existe el mínimo de compasión me perdonen... Hice esto con el corazón destrozado y ya no sé qué decir... agradecer también a mi cuñada Laura, persona íntegra y de un corazón enorme... beso a los pequeños y cuida de todos... eres capaz y tienes una fe que veo en pocas personas... Quédense con Dios... y perdónenme porque era exactamente lo último que esperaba en la vida y de mi vida fue lo que ocurrió hoy... quédense todos.

Desnudo y amordazado: así habría sido sacado DJ Dever del último lugar en donde fue visto
RELACIONADO

Desnudo y amordazado: así habría sido sacado DJ Dever del último lugar en donde fue visto

En la carta, el funcionario aseguró que su esposa había viajado desde Itumbiara hacia São Paulo para encontrarse con otra persona. También señaló que ella estaba “diferente” desde días atrás y que la desconfianza creció hasta que, según él, confirmó la supuesta infidelidad.

Según trascendió, Machado habría contratado a un detective para vigilar a su esposa. Un video los mostraría en un restaurante besándose, lo que habría confirmado la relación extramatrimonial.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Venezuela

Venezuela vuelve a hablar de elecciones libres: el compromiso que anunció Delcy Rodríguez

Nicolás Maduro

El mensaje que Nicolás Maduro envió desde la cárcel, según su hijo

Argentina

Cámara de Diputados aprueba bajar la edad de imputabilidad a 14 años en Argentina

Otras Noticias

Salario mínimo

Ministro Benedetti advierte que el salario mínimo no necesariamente bajará con la decisión del Consejo de Estado

El ministro del Interior fue el primer miembro del gabinete en reaccionar a la decisión adoptada por el Consejo de Estado.

Dólar

¿Cambio imprevisto? Así se cotizó el precio del dólar en Colombia hoy 13 de febrero de 2026

Descubra el precio exacto con el que abrió el dólar en Colombia hoy 13 de febrero de 2026.

Fútbol internacional

Reconocido exfutbolista de Selección fue diagnosticado con cáncer: esto reveló

Yeison Jiménez

Así luce la tumba simbólica de Yeison Jiménez: un fanático la visitó

Montería

Montería en alerta por malaria y dengue tras inundaciones: autoridades activan plan de choque sanitario