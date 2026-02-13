Alto funcionario en Brasil asesinó a sus dos hijos y se quitó la vida tras descubrir una infidelidad de su esposa

En Itumbiara, en el estado de Goiás, Thales Machado, secretario municipal de Gobierno de esa ciudad, fue identificado como el hombre que asesinó a sus dos hijos y posteriormente se suicidó.

La información indica que el funcionario disparó contra los menores de 12 y 8 años en medio de una crisis personal que él mismo expuso públicamente horas antes de los hechos.

Secretario en Brasil asesinó a sus dos hijos y luego se quitó la vida

De acuerdo con los reportes conocidos, Machado atacó a sus hijos con arma de fuego. El niño de 12 años fue trasladado con vida a un hospital, pero murió poco después debido a la gravedad de las heridas.

El menor de 8 años ingresó en estado crítico, fue sometido a una intervención quirúrgica y falleció el 12 de febrero como consecuencia de los disparos.

Una carta escrita por él anunció el asesinato de sus dos hijos

Antes de cometer el crimen, el secretario publicó un video en el que aparecía junto a sus hijos y dejó una carta de despedida en sus redes sociales, la cual fue eliminada posteriormente. En ese mensaje escribió:

Difícil empezar a escribir... pero todo tiene un final... y hoy llegó el nuestro... lamentablemente... siempre intenté en estos 15 años de mi familia mantener la mejor armonía y respeto posible... pero hoy llegó a un límite de lo impensable... mi esposa salió de Itumbiara hacia São Paulo para encontrarse con una persona... días difíciles aquí... ella estaba diferente desde hace algunos días y de ahí vino la desconfianza, pero nunca imaginé que haría esto... la semana pasada incluso hablé como siempre... si no estamos bien, mantengamos el respeto y hablemos antes... pero no escuchó y prefirió esto de hoy... Triste... Nos vamos yo y mis niños, que ahora son ángeles que lamentablemente vinieron conmigo... a todos les digo que nunca pensé en esto, fue hoy... todos saben que soy intenso y verdadero y no podría vivir más con estos recuerdos... A mi familia, papá y mamá, gracias por todo siempre... gratitud... Dione, mi eterno respeto y admiración, y perdón por lo que hice... sé que no tiene perdón, pero fue lo que quedó en este día infeliz de mis 40 años... agradecer siempre a mis amigos y a mis hermanos por todo... estaré en algún lugar que no sé dónde... Sarah, todo esto lamentablemente no era lo que quería... solo quería la verdad y el respeto que tú lamentablemente no tuviste, y aún con una persona descalificada y un malandro que existe en nuestra ciudad... Perdón a Dios, Jesucristo, Nuestra Señora Aparecida y Santa Rita de Casia, que rueguen por mí y que si existe el mínimo de compasión me perdonen... Hice esto con el corazón destrozado y ya no sé qué decir... agradecer también a mi cuñada Laura, persona íntegra y de un corazón enorme... beso a los pequeños y cuida de todos... eres capaz y tienes una fe que veo en pocas personas... Quédense con Dios... y perdónenme porque era exactamente lo último que esperaba en la vida y de mi vida fue lo que ocurrió hoy... quédense todos.

En la carta, el funcionario aseguró que su esposa había viajado desde Itumbiara hacia São Paulo para encontrarse con otra persona. También señaló que ella estaba “diferente” desde días atrás y que la desconfianza creció hasta que, según él, confirmó la supuesta infidelidad.

Según trascendió, Machado habría contratado a un detective para vigilar a su esposa. Un video los mostraría en un restaurante besándose, lo que habría confirmado la relación extramatrimonial.