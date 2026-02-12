CANAL RCN
Colombia Video

Desnudo y amordazado: así habría sido sacado DJ Dever del último lugar en donde fue visto

El reconocido artista cartagenero, Deberson Ríos Caicedo, no aparece desde la noche del 10 de febrero.

Valentina Bernal

febrero 12 de 2026
11:24 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Desde el martes 10 de febrero no se tiene ningún dato ni información sobre el paradero de DJ Dever, ni el de dos integrantes de su equipo de trabajo luego de una presentación musical.

El caso se remonta a un show privado en una cabaña del municipio de Tubará. Desde entonces, el silencio ha sido total.

VIDEO | Cámaras captaron un violento intento de robo a mano armada en un restaurante de Bogotá
RELACIONADO

VIDEO | Cámaras captaron un violento intento de robo a mano armada en un restaurante de Bogotá

En las últimas horas, el Departamento de Policía del Atlántico confirmó que el Gaula asumió formalmente la investigación.

Se conocen nuevos detalles sobre la última vez que fue visto DJ Dever

Deberson Ríos Caicedo, conocido artísticamente como DJ Dever, fue visto por última vez durante una presentación musical en una cabaña cercana al municipio de Tubará.

Según los primeros reportes, él y dos de sus trabajadores se encontraban realizando un show privado durante la madrugada.

La información conocida hasta el momento indica que el artista habría sido sacado de ese lugar desnudo y amordazado. Después de ese momento no se volvió a saber nada de él ni de sus acompañantes.

¿Qué más se sabe de la desaparición de DJ Dever?

El equipo Passa Passa Sound System confirmó la desaparición a través de un comunicado:

Desde la noche del 10 de febrero, nuestro artista DJ Dever se encuentra desaparecido junto con dos de sus trabajadores. La última vez que fue visto fue en la ciudad de Barranquilla.

Ladrones armados con navaja atracaron a conductor en el centro de Medellín: todo quedó en video
RELACIONADO

Ladrones armados con navaja atracaron a conductor en el centro de Medellín: todo quedó en video

Además, precisaron:

De acuerdo con los primeros reportes, estas personas se encontraban realizando una presentación musical en una cabaña del sector durante la madrugada.

Tras conocerse el reporte, se activaron las investigaciones. El Departamento de Policía del Atlántico informó que el Gaula asumió el caso, aunque el comunicado oficial entregó información básica sobre el avance del proceso.

En medio de la búsqueda, se confirmó que el vehículo en el que se transportaba DJ Dever fue encontrado en el barrio La Paz, en Barranquilla.

¿La desaparición de DJ Dever es una estrategia de marketing?

En medio de la angustia, su equipo también salió al paso de rumores que señalan que la desaparición podría tratarse de una estrategia de marketing:

Se desmiente categóricamente esa versión. Este es un momento de angustia y lo que necesitamos es apoyo y solidaridad.

USB con escritos delató a hombre que abusó a más de 80 menores y asesinó a su madre
RELACIONADO

USB con escritos delató a hombre que abusó a más de 80 menores y asesinó a su madre

Por ahora, no hay información oficial sobre su paradero ni sobre el de sus dos trabajadores. Se espera que en las próximas horas las autoridades entreguen detalles sobre los operativos y avances en la investigación.

Recordemos que, DJ Dever es uno de los máximos representantes de la champeta en el país. Tiene más de 10 años de carrera artística y suma más de 200 producciones y 16 álbumes.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

ELN

Una oficial herida deja ataque del ELN con drones a base militar en Saravena, Arauca

Lluvias En Colombia

Consejo Superior de la Judicatura anuncia que por lluvias e inundaciones en Córdoba cerrarán algunos juzgados

Elecciones en Colombia

Candidatos al Congreso debaten sobre el nuevo decreto de emergencia y el sector salud

Otras Noticias

Luis Díaz

¡Una jugada de fantasía realizada por Luis Díaz le está dando la vuelta al mundo! VIDEO

Luis Díaz continúa destacándose en Alemania con sus gambetas, goles y liderazgo.

Rusia

Rusia bloqueó el acceso a WhatsApp, más de 100 millones de usuarios están sin el servicio

Las autoridades recomendaron a los ciudadanos utilizar en su lugar una aplicación de mensajería nacional respaldada por el Estado.

Ofertas de empleo

Canadá busca trabajadores colombianos y ofrecen sueldos por encima de los diez millones

Artistas

¿Bad Bunny podría ir preso tras su show en el Super Bowl? Esto se reveló

Alimentos

Este es el snack nocturno que ayuda a conciliar el sueño, según estudios