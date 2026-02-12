Desnudo y amordazado: así habría sido sacado DJ Dever del último lugar en donde fue visto

Desde el martes 10 de febrero no se tiene ningún dato ni información sobre el paradero de DJ Dever, ni el de dos integrantes de su equipo de trabajo luego de una presentación musical.

El caso se remonta a un show privado en una cabaña del municipio de Tubará. Desde entonces, el silencio ha sido total.

En las últimas horas, el Departamento de Policía del Atlántico confirmó que el Gaula asumió formalmente la investigación.

Se conocen nuevos detalles sobre la última vez que fue visto DJ Dever

Deberson Ríos Caicedo, conocido artísticamente como DJ Dever, fue visto por última vez durante una presentación musical en una cabaña cercana al municipio de Tubará.

Según los primeros reportes, él y dos de sus trabajadores se encontraban realizando un show privado durante la madrugada.

La información conocida hasta el momento indica que el artista habría sido sacado de ese lugar desnudo y amordazado. Después de ese momento no se volvió a saber nada de él ni de sus acompañantes.

¿Qué más se sabe de la desaparición de DJ Dever?

El equipo Passa Passa Sound System confirmó la desaparición a través de un comunicado:

Desde la noche del 10 de febrero, nuestro artista DJ Dever se encuentra desaparecido junto con dos de sus trabajadores. La última vez que fue visto fue en la ciudad de Barranquilla.

Además, precisaron:

De acuerdo con los primeros reportes, estas personas se encontraban realizando una presentación musical en una cabaña del sector durante la madrugada.

Tras conocerse el reporte, se activaron las investigaciones. El Departamento de Policía del Atlántico informó que el Gaula asumió el caso, aunque el comunicado oficial entregó información básica sobre el avance del proceso.

En medio de la búsqueda, se confirmó que el vehículo en el que se transportaba DJ Dever fue encontrado en el barrio La Paz, en Barranquilla.

¿La desaparición de DJ Dever es una estrategia de marketing?

En medio de la angustia, su equipo también salió al paso de rumores que señalan que la desaparición podría tratarse de una estrategia de marketing:

Se desmiente categóricamente esa versión. Este es un momento de angustia y lo que necesitamos es apoyo y solidaridad.

RELACIONADO USB con escritos delató a hombre que abusó a más de 80 menores y asesinó a su madre

Por ahora, no hay información oficial sobre su paradero ni sobre el de sus dos trabajadores. Se espera que en las próximas horas las autoridades entreguen detalles sobre los operativos y avances en la investigación.

Recordemos que, DJ Dever es uno de los máximos representantes de la champeta en el país. Tiene más de 10 años de carrera artística y suma más de 200 producciones y 16 álbumes.