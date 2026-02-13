CANAL RCN
Reconocido exfutbolista de Selección fue diagnosticado con cáncer: esto reveló

El exdelantero también explicó cómo es el tratamiento que le están realizando.

Foto: Freepik.

febrero 13 de 2026
07:53 a. m.
En los últimos días, un importante exfutbolista abrió su corazón, rompió el silencio y contó que, tras varios exámenes rigurosos, le detectaron cáncer.

Se trata de Mauricio Ricardo Pinilla Ferrera, que es oriundo de Santiago, Chile, tiene 42 años y fue campeón con su país en las Copas América de 2015 y 2016.

¿Cuál fue el tipo de cáncer que le detectaron al exfutbolista que se retiró en 2021, en Coquimbo Unido? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Mauricio Pinilla, el exfutbolista de la Selección de Chile, tiene cáncer de piel

El exdelantero tuvo una entrevista con AS Chile y confesó que le salieron unas manchas en su piel y que buscó de inmediato ayuda profesional.

Fue así como los especialistas evaluaron si había malignidad, detectaron que sí y, de inmediato, le explicaron a Mauricio Pinilla el tratamiento a seguir.

"Voy a hablar sobre un momento importante que estoy viviendo: me detectaron cáncer de piel y no esto no lo había contado", afirmó el exfutbolista.

"Terminé en la clínica y estuve cuatro días internado. Me hicieron un montón de exámenes por unas manchas que tengo. En la primera parte, me las tienen que quemar y estoy siguiendo el tratamiento que corresponde para que esto se solucione en el corto plazo", añadió.

Así fue la carrera de Mauricio Pinilla, exfutbolista de la Selección de Chile

Mauricio Pinilla debutó como futbolista profesional en 2002, en su país. Todos los clubes en los que jugó fueron los siguientes:

  • Universidad de Chile (2002 -2003).
  • Chievo Verona (2003 - 2004).
  • Celta de Vigo (2004).
  • Sporting de Lisboa (2004-2005).
  • Racing de Santander (2005-2006).
  • Heart of Midlothian (2006-2007).
  • Universidad de Chile (2007).
  • Heart of Midlothian (2007-2008).
  • Vasco de Gama (2008).
  • Apollon Limassol (2008-2009).
  • Grosseto F.C. (2009-2010).
  • Palermo (2010-2012).
  • Cagliari (2012-2014).
  • Genoa (2014-2015).
  • Atalanta (2015-2017).
  • Genoa (2017).
  • Universidad de Chile (2017-2018).
  • Coquimbo Unido (2019-2021).

 

