Así luce la tumba simbólica de Yeison Jiménez: un fanático la visitó

El velorio privado de Yeison Jiménez fue en la funeraria Jardines del Recuerdo, en Bogotá.

Foto: @yeison_jimenez en Instagram.

febrero 13 de 2026
07:32 a. m.
El pasado 10 de febrero de 2026, se cumplió un mes de la muerte de Yeison Jiménez, el artista de música popular que perdió la vida en un accidente aéreo junto a su piloto Fernando Torres y sus compañeros Waisman Mora, Jefferson Osorio, Óscar Marín y Juan Manuel Rodríguez.

Ese día, su familia viajó hasta la vereda Romita, que fue el lugar exacto en el que se cayó la avioneta, y realizó una ceremonia eucarística para el 'niño de Manzanares' y sus amigos que lo acompañaron hasta el final.

Además, uno de sus fanáticos cumplió la promesa de visitarlo en el Cementerio Jardines del Recuerdo, en Bogotá, y mostró cómo se encuentra la tumba simbólica.

Video: así luce la tumba simbólica de Yeison Jiménez, en Bogotá

Un usuario que se identifica como 'El Juli del sentimiento' en TikTok, visitó la tumba de Yeison Jiménez y mostró que se encuentra al lado de la de Juan Manuel Rodríguez, su primo.

Además, también permitió ver que está adornada con flores blancas y rojas y que tiene dos letreros con los siguientes mensajes:

"Te extraño, hermano".

"Tu amor y compañía es lo más maravilloso que perdí. Es tu recuerdo el que me alimenta a seguir el camino de la vida".

Esto dijo el fanático de Yeison Jiménez tras visitar su tumba simbólica en Bogotá

El usuario de TikTok indicó que se comprometió a visitar la tumba de Yeison Jiménez, uno de sus artistas favoritos, y que decidió cumplir la promesa exactamente un mes después de su deceso.

"Este es tu lugar de descanso eterno. Donde quieras que te encuentres, Dios te bendiga, te tenga en su santa gloria y no olvides que por siempre tu música y tus gratos recuerdos vivirán en mi mente y en la de los seres con los que compartiste", expresó.

"Luchaste mucho, batallaste, lograste cumplir tus sueños que tenías en la tierra y partiste al lado del señor", concluyó.

 

