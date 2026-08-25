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EN VIDEO: Así es como voluntarios en San Luis, Tolima, ayudan a controlar incendios activos

El grupo organizado de vecinos responde mediante WhatsApp a focos de fuego en las montañas, respaldados por mujeres y comerciantes locales.

Noticias RCN

agosto 25 de 2026
09:07 p. m.
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Un sistema comunitario de alerta temprana está marcando la diferencia en la lucha contra los incendios forestales que azotan al municipio de San Luis, departamento del Tolima.

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Durante dos semanas consecutivas, un grupo de voluntarios locales ha logrado contener múltiples focos de fuego antes de que alcancen las viviendas y fincas de la región.

La brigada, denominada Supercovis, opera mediante un innovador sistema de coordinación a través de mensajes de WhatsApp.

Cuando se detecta un nuevo foco de incendio en los cerros que rodean el municipio, los voluntarios reciben alertas inmediatas en sus teléfonos móviles y acuden equipados al lugar afectado.

El equipo utiliza mangueras conectadas a tanques de agua enganchados a tractores, desde donde bombean el líquido hasta sistemas de dispersión portátiles equipados con motores.

Este método les permite atacar los incendios en zonas de difícil acceso mientras esperan la llegada de ayuda especializada o mejoran las condiciones climáticas.

La operación en la vereda Paraguay del municipio evidencia la organización comunitaria desplegada para enfrentar la emergencia.

Los voluntarios trabajan por relevos para recargar manualmente los sistemas de bombeo portátil, manteniendo un flujo constante de agua hacia las áreas afectadas.

El esfuerzo de la brigada cuenta con el respaldo fundamental de mujeres y comerciantes del municipio, quienes mantienen alimentados e hidratados a los combatientes del fuego durante sus jornadas de trabajo en las montañas.

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Esta red de apoyo ha sido clave para sostener las operaciones durante las dos semanas que lleva la emergencia.

El resultado tangible de esta labor coordinada es que los incendios se han mantenido alejados de las zonas pobladas y las propiedades agrícolas, evitando pérdidas materiales mayores mientras continúa la emergencia en el departamento del Tolima, una de las regiones colombianas más afectadas por los incendios forestales en las últimas semanas.

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