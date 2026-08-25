¡Histórico! Club de apenas 8 años de fundación debutará en Champions League

El miércoles 25 de agosto, se concretó la clasificación del equipo de Azerbaiyán, el Sabah Futbol Klubu, a la fase final de la UEFA Champions League, donde podrá verse la cara con potencias mundiales como Real Madrid, Bayern Múnich o Barcelona, entre otros. Logró la clasificación después de superar cuatro fases de eliminación que iniciaron en julio de 2026.

Fundado el 8 de septiembre de 2017, el club de la ciudad de Bakú se convertirá en el más joven en disputar la Champions League en toda su historia. Es el actual campeón de la Liga Premier de Azerbaiyán luego de cortar la hegemonía del Qarabağ, título que le permitió clasificar a la primera fase eliminatoria de la máxima competición de clubes en Europa.

Así fue su camino hasta lograr el pase a la fase de liga

En la primera ronda del certamen, el 14 de julio, eliminó a The New Saints de Gales con un global de 4-1; en segunda ronda, dejó atrás al equipo finlandés Kuopion Palloseura con marcador final de 3-0; el 5 de agosto perdería su primer partido en la competencia 2-1 contra el Aarhus de Dinamarca, pero una semana después lo goleó 4 a 0 en casa y clasificó a los playoffs definitivos.

Llegó el turno de enfrentar al Hapoel Be'er Sheva de Israel para definir su paso a la fase de liga. En la ida cayó 2-1 y, en un emocionante juego de vuelta, ganó 3-2 en los 90 minutos, resultado que llevó el partido al tiempo extra. En los 30 minutos, logró marcar dos goles más y terminó ganando la serie con un marcador global de 6-4.

¿En cuánto está valorado el Sabah Bakú?

Según la base de datos Transfermarkt, la plantilla del Sabah está valorada en 17 millones de euros actualmente, 85 veces superada, aproximadamente, por el Arsenal de Inglaterra, actual campeón de la Champions League, que está valorado en 1.450 millones de euros.