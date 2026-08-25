Senador Alejandro Ocampo se proyecta como candidato a la Alcaldía de Cali

A medida que se acercan las elecciones regionales, el petrismo empieza a definir sus cartas. El senador del Pacto Histórico Alejandro Ocampo confirmó su interés en lanzarse a la Alcaldía de Cali, respaldado en una sentencia de la Corte Constitucional que avala la posibilidad de que cualquier congresista aspire a un cargo local.

En paralelo, el exministro de Defensa Pedro Sánchez oficializó su candidatura a la Gobernación de Boyacá con una publicación en Instagram, despejando las dudas que se habían mantenido durante meses.

Palacio de San Carlos, entre promesas y dificultades

El presidente Abelardo de la Espriella había prometido gobernar desde el Palacio de San Carlos, sede de la Cancillería, pero las limitaciones técnicas y logísticas han complicado el cumplimiento de esa promesa.

La falta de conexión estable a internet, señal de celular y espacios adecuados para la prensa, sumada a los problemas de seguridad por el tránsito de caravanas oficiales, han llevado al gobierno a considerar alternar algunas actividades en la Casa de Nariño, el tradicional Palacio Presidencial.

Ranking de ministros endeudados y solidaridad en el Congreso

Las declaraciones de renta de los nuevos ministros revelaron un panorama de deudas significativas. La ministra de Salud, Ana María Vesga, encabeza la lista con obligaciones por 1.793 millones de pesos. Le siguen Rodrigo Lara, del Interior, con 1.146 millones; Indalecio Angot, de Agricultura, con 795 millones; y Natalia López, de Trabajo, con 732 millones.

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En otro frente, la senadora del Centro Democrático María Clara Posada, conocida como “la senadora de moda”, convirtió ese apelativo en una plataforma solidaria.

La congresista reunió piezas de diseñadores colombianos como Johanna Ortiz, Juan Pablo Socarrás y María Elena Villamil, entre otros, para una subasta el próximo lunes. Los recursos se destinarán a la reconstrucción de municipios afectados por el terremoto en Antioquia y Quindío.