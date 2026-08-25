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Senador Alejandro Ocampo se proyecta como candidato a la Alcaldía de Cali

Según fuentes consultadas por El Termómetro, el senador Ocampo tiene bajo la manga una sentencia de la Corte Constitucional que establece que cualquier congresista puede lanzarse a un cargo local.

Noticias RCN

agosto 25 de 2026
08:34 p. m.
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A medida que se acercan las elecciones regionales, el petrismo empieza a definir sus cartas. El senador del Pacto Histórico Alejandro Ocampo confirmó su interés en lanzarse a la Alcaldía de Cali, respaldado en una sentencia de la Corte Constitucional que avala la posibilidad de que cualquier congresista aspire a un cargo local.

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Ranking de ministros endeudados y solidaridad en el Congreso

Las declaraciones de renta de los nuevos ministros revelaron un panorama de deudas significativas. La ministra de Salud, Ana María Vesga, encabeza la lista con obligaciones por 1.793 millones de pesos. Le siguen Rodrigo Lara, del Interior, con 1.146 millones; Indalecio Angot, de Agricultura, con 795 millones; y Natalia López, de Trabajo, con 732 millones.

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En otro frente, la senadora del Centro Democrático María Clara Posada, conocida como “la senadora de moda”, convirtió ese apelativo en una plataforma solidaria.

La congresista reunió piezas de diseñadores colombianos como Johanna Ortiz, Juan Pablo Socarrás y María Elena Villamil, entre otros, para una subasta el próximo lunes. Los recursos se destinarán a la reconstrucción de municipios afectados por el terremoto en Antioquia y Quindío.

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