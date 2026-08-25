El nuevo reto de los mecánicos en Colombia ante el auge de carros eléctricos e híbridos

Durante décadas, saber de motores, aceites, correas, transmisión y combustión fue suficiente para trabajar en buena parte de los talleres del país. Sin embargo, el crecimiento de los vehículos eléctricos e híbridos está cambiando las habilidades que necesitarán los mecánicos colombianos.

La transformación del parque automotor colombiano avanza con rapidez. De acuerdo con cifras de Fenalco y la ANDI basadas en información del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), durante julio de 2026 se matricularon en Colombia 28.633 vehículos nuevos, de los cuales 4.870 fueron eléctricos y 9.410 híbridos.

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¿Cómo los carros eléctricos están cambiando los talleres?

Este crecimiento plantea un nuevo desafío para quienes se dedican al mantenimiento automotor. El diagnóstico tradicional basado en revisar componentes mecánicos empieza a complementarse con conocimientos sobre baterías de alto voltaje, inversores, motores eléctricos, sistemas de gestión de baterías, frenado regenerativo, electrónica y herramientas digitales.

La preparación también tiene un componente de seguridad. Según la información suministrada, CESVI Colombia advierte que intervenir vehículos electrificados requiere herramientas aisladas, equipos de protección, zonas acondicionadas, equipos especializados de diagnóstico y personal capacitado.

En una evaluación de 223 talleres pertenecientes a su esquema Círculo Preferencial de Talleres, apenas el 8 % tenía formación en algunos fundamentos de electrificación y cerca del 15 % cumplía las condiciones señaladas para atender vehículos híbridos y eléctricos.

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Laboratorio busca formar a los mecánicos del futuro en Colombia

Ante este panorama, la Universidad ECCI inaugurará el 26 de agosto en Bogotá un Laboratorio de Movilidad Eléctrica diseñado para acercar estas tecnologías tanto a estudiantes como a técnicos y trabajadores del sector automotor.

El espacio dispone de una plataforma didáctica basada en un BYD Yuan EV, un Toyota Prius híbrido, siete módulos especializados, una estación de carga y herramientas para diagnóstico y trabajo seguro con sistemas electrificados. También contempla formación relacionada con drones y otras tecnologías.

La iniciativa pretende que el acceso no se limite a quienes cursan una carrera universitaria. La institución proyecta programas de educación continuada para mecánicos independientes y trabajadores de talleres que necesiten actualizar sus competencias.

Entre ellos se contempla una capacitación de 120 horas en vehículos eléctricos e híbridos, además de cursos y diplomados relacionados con electromovilidad, baterías, diagnóstico y sistemas de alto voltaje.

El cambio tampoco se limita a los automóviles. Motocicletas eléctricas, bicicletas asistidas, scooters y otros vehículos de micromovilidad están ampliando el campo de trabajo para técnicos especializados. A esto se suman tecnologías como los drones, que también dependen de baterías, motores eléctricos, sensores y sistemas electrónicos.

Este contenido cuenta con redacción IA y fue editado por un periodista.