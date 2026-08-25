Procuraduría investiga al exminminas, Edwin Palma, por fallas en servicios eléctricos de Air-e

La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra el exministro de Minas, Edwin Palma Vega, y otros tres funcionarios por presunto incumplimiento de funciones durante la intervención estatal de la empresa de energía Air-e.

Según el documento, la Procuraduría determinó que existe un "patrón de presuntas omisiones continuadas y progresivamente agravadas" durante los tres períodos de intervención de la compañía en septiembre de 2024.

El informe preventivo elaborado por la Procuraduría para asuntos ambientales, minero-energéticos y agrarios señala que la ausencia de solución empresarial se prolonga dieciséis meses y que a deuda creció de $833.000 millones en febrero de 2025 a $2,23 billones en diciembre de 2025.

Investigan a Edwin Palma y a otros funcionarios por el caso Air-e

Los investigados son Edwin Palma Vega, Diana María Bustamante Rueda y Nelson Javier Vásquez Torres, quienes actuaron como agentes especiales interventores de Air-e, además de Elmer Felipe Durán Carrón, quien fungía como superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios.

Entre las presuntas conductas omisivas atribuidas a Edwin Palma Vega se encuentran: incumplimiento en el traslado de recursos de alumbrado público, incumplimiento en reportes regulatorios al SUI, XM y CREG, y la persistencia de prácticas irregulares de facturación heredadas sin corrección.

A Diana Bustamante Rueda se le investiga por incumplimiento regulatorio persistente, baja ejecución del plan de inversiones sin medidas de contingencia suficientes, deterioro del índice de pérdidas en factores controlables y abandono de 68 de 70 proyectos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas (PRONE) 2021.

Por su parte, Nelson Javier Vásquez Torres enfrenta cargos por subejecución extrema del plan de inversiones (apenas 5,4% de ejecución), deterioro agravado del índice de pérdidas con riesgo de devolución de $467.000 millones y pasivos ambientales sin legalizar en 12 líneas de alta tensión.

El superintendente Elmer Felipe Durán Carrón es investigado por la ausencia de un plan estructurado de intervención y solución empresarial, omisión en la provisión de recursos y en el suministro de información a los órganos de control.

Procuraduría investiga hallazgos de irregularidades en la toma de Air-e

La Procuraduría calificó los hallazgos como “la ausencia de solución empresarial, el retraso en el giro de subsidios, el deterioro del IPT y el patrimonio neto negativo durante la intervención estatal presentan condiciones de calificación gravísima que deben ser verificadas en la indagación previa”.

El proceso disciplinario ahora en etapa de investigación incluye el decreto de pruebas documentales y testimoniales para esclarecer la responsabilidad de cada investigado.

Air-e presta el servicio de energía eléctrica a más de 1,9 millones de usuarios en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira. La intervención estatal se ordenó mediante resolución de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios el 11 de septiembre de 2024.