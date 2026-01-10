Este fue el impactante mensaje con el que Yeison Jiménez inició el 2026: "el año de..."

Colombia y especialmente el entorno de la música popular se encuentra de luto. Yeison Jiménez murió este 10 de enero de 2026, tras un trágico accidente aéreo.

El cantante iba en una avioneta que partió desde el Aeropuerto de Paipa y se accidentó en la vereda Romita, en el sector comprendido entre Paipa y Duitama.

De acuerdo con lo que se ha conocido preliminarmente, la aeronave solo estuvo cinco minutos en el aire y se estrelló contra el suelo después de que intentó realizar un giro.

Yeison Jiménez, el cantante de Manzanares, Caldas, estaba en el mejor momento de su carrera y tenía todo preparado para llenar el estadio Nemesio Camacho El Campín por segunda vez.

Por lo tanto, en el inicio del 2026, escribió un impactante mensaje que sus seguidores están recordando en medio del duelo.

Este fue el mensaje con el que Yeison Jiménez, el cantante que murió en un accidente aéreo, inició el 2026

El 2 de enero de 2026, en Instagram, Yeison Jiménez subió una foto en un show musical y habló del nuevo año.

"Comienza el 2026, el año de la cosecha, el año de lograr todos los sueños de nuestro corazón. Siempre he sido el hombre que soñaba ser", indicó.

Por lo tanto, en ese mismo post, sus seguidores han manifestado que se fue siendo la persona que quería y que siempre seguirá brillando en la historia de la música.

Estos son los éxitos con los que Yeison Jiménez hizo historia

Yeison Jiménez siempre se caracterizó por ser persistente y en la actualidad era uno de los cantantes más escuchados de música popular.

Algunos de sus éxitos son: