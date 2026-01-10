Escalofriante: Yeison Jiménez se soñó que iba a tener un accidente aéreo y lo confirmó meses antes de su muerte

Yeison Jiménez, el reconocido cantante de música popular, murió este 10 de enero de 2026, a sus 34 años.

El cantante tenía intenciones de llegar a Medellín y se subió a una avioneta que partió desde Paipa, Boyacá.

Sin embargo, la aeronave no logró la altura necesitada, cayó y se incineró en la vereda Romita.

Meses antes de este suceso, Yeison Jiménez tuvo una entrevista con Juan Pablo Raba y le contó que se soñó tres veces que iba a tener un accidente aéreo.

Además, hace aproximadamente dos semanas, el cantante recordó esos sueños en otra entrevista.

Esta fue la escalofriante premonición que tuvo Yeison Jiménez antes de su muerte

En su diálogo con Juan Pablo Raba, Yeison Jiménez abrió su corazón y contó que, mientras que dormía, vio tres veces que iba a tener un trágico accidente en avión.

"Yo me empiezo a soñar un tema muy delicado y es que íbamos a tener un accidente. Lo veo tres veces, Juan Pablo. Dos sueños fueron en España y el señor me muestra todo lo que tenía que hacer", comenzó diciendo Yeison Jiménez en la entrevista.

"En una gira en España, yo me sueño que llego al Olaya, en Medellín, que el capitán me dice 'Yei, estamos listos', y que yo le digo 'vaya dele una vueltica al avión y vuelve'. Entonces ahí despega y cuando regresa me dice 'Yei, menos mal, se me soltó un tubo y como iba liviano no pasó nada y ya lo corregimos'. Después yo me despierto y a los ocho días vuelvo y me sueño lo mismo, pero ahí el avión se estrella, faltaban 15 días para que naciera mi hijo, y yo empiezo a ver todo Medellín y como me estoy yendo", agregó el reconocido cantante en la entrevista.

El testimonio completo de Yeison Jiménez fue el siguiente:

