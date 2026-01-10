Este es el último post que realizó Yeison Jiménez ¿Presagió su muerte?

La música popular colombiana esta de luto, luego de que el cantante caldense Yeison Jiménez falleciera en un accidente aéreo, de camino a Medellín, en la tarde del sábado 10 de enero.

La avioneta en la que viajaba se vino a tierra en la vereda Romita, del departamento de Boyacá, cerca de la vía que de Paipa conduce a Duitama.

A bordo, según la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil, viajaban seis personas: el piloto, el copiloto y cuatro pasajeros.

Según informaron, la Policía atendió el siniestro, con ayuda de un equipo SEI de Paipa y los organismos de emergencia locales.

Además, la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes activó “el protocolo de investigación”, como dicta el protocolo, en estos casos.

¿Qué dijo el cantante colombiano en su última publicación en redes Sociales?

En lo que algunos consideran un presagio, el cantante, oriundo de Manzanares, publicó en la tarde del sábado un video en sus redes sociales interpretando la canción ‘Ni tengo ni necesito’, con un mensaje de fondo: “Siempre humilde porque lo que Dios da, también lo puede quitar”.

En la descripción, el cantante de 34 años escribió: “Recuerden… si la carreta suena es porque va vacía”, en un último mensaje dirigido a sus fans.

La noche anterior, Yeison había estado cantando en Málaga, Santander, y se acercó al público, como solía hacerlo en sus conciertos. “Que chima la pasamos anoche”, comentó, a la publicación realizada en sus historias.

En entrevista con el actor Juan Pablo Raba, para su podcast ‘Los Hombres Sí Lloran’, Jiménez dijo hace unos meses que soñó tres veces que se accidentaba en un avión. Un sueño que se convierte en pesadilla, este sábado.