Gamero, tranquilo tras la pausa de Millonarios: “Aspiramos a que este descanso sea bueno”

El ambiente de Millonarios por el momento es de tranquilidad, esto teniendo en cuenta los días de descanso que ha tenido el equipo azul en la liga colombiana, haciendo que Alberto Gamero, entrenador del club, pueda engranar mejor la idea de juego y los jugadores puedan plasmar lo trabajado dentro de los próximos compromisos.

Aunque para muchos el parón de Millonarios puede ser un gran problema, para Alberto Gamero se ha convertido de gran ayuda, pues ha podido trabajar en las falencias que ha tenido el equipo durante los primeros juegos y ha fortalecido la zona defensiva, la cual se convirtió en una preocupación para todos los aficionados.

Alberto Gamero, tranquilo por el parón de Millonarios

“Nosotros aspiramos a que este descanso sea bueno y hayamos corregido cosas, esto no lo podemos decir hoy, el grupo está trabajando bien y que en esta pequeña para qué tuvimos tenemos que pisar fuerte, nos estamos preparando para subir en la tabla”, aseguró el DT de Millonarios en rueda de prensa.

Además, el entrenador samario habló de los errores que se han cometido durante los primeros partidos de la presente liga, dejando claro que los goles que le han marcado al equipo han nacido por errores propios, por lo que se ha trabajado durante las últimas semanas estas acciones de juego.

“Los cinco goles que nos han hecho ha sido por perdida de balón en nuestro propio campo. Hemos hablado y tenemos alternativas en la parte defensiva. En partidos anteriores los jugadores que más tenían el balón son los centrales y el mediocampo. Hemos trabajado mucho en la salida del balón, pero a veces no somos agresivos cuando no tenemos el balón”, añadió el entrenador del conjunto azul.

Alberto Gamero contentó por el regreso de varios jugadores

Por último, Alberto Gamero se mostró contento por el regreso de varios jugadores que se encontraban en departamento médico, asegurando que serán fundamentales para los diferentes esquemas que podrá probar en los partidos.

“Eso no es un lío, es una satisfacción tener a todos, ellos tienen que entender que la Dimayor y la FIFA dicen que solo juegan XI, pero si estamos buscando alternativas para que todos jueguen juntos, estamos buscando equilibrio y ellos entienden eso. Tenemos que ver posibilidades, cuando tengamos que jugar con 10 y delanteros jugaremos sin extremos y cuando juguemos con extremos sin delanteros. Estamos entrenando todo, no estamos haciendo movimientos que el grupo no entienda, estamos jugando con línea de tres, quitando un delantero o un 10”, finalizó.