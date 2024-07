“Aprenderé de Falcao, le preguntaré muchas cosas”: Alberto Gamero, tras recibir al ‘Tigre’

Radamel Falcao García llegó a Bogotá en la madrugada de este jueves 4 de julio y su arribo significa mucho no solo para Millonarios, el cual será su equipo durante todo el semestre, sino para todo el fútbol colombiano, pues el ‘Tigre’ es un ídolo nacional y así lo ha dejado claro Alberto Gamero, su DT, quien señaló que se trata de una figura mundial.

Alberto Gamero fue uno de los que recibió a Falcao en la puerta del hotel junto a diferentes personas del staff de Millonarios y allí el técnico samario lo abrazó fuertemente demostrándole toda su admiración por lo que ha sido la trayectoria del ‘Tigre’.

En diálogo con Win Sports, Gamero reveló cómo fue el momento en el que Falcao se sumó por primera vez a la concentración de Millonarios y aseguró que está preparado para aprenderle mucho a quien fue el mejor nueve del mundo en el 2012.

“Veo un grupo muy ilusionado, desde el lunes veo un grupo motivado y feliz por la llegada de Falcao. Lo que le llega a Millonarios es un referente no solo del fútbol colombiano, sino del fútbol mundial. Es una responsabilidad lo que vamos a tener todos. Es un momento en el que aparte de vivirlo, vamos a competirlo también”, dijo.

“Siempre he dicho, no solamente para Millonarios, sino para el fútbol colombiano, para los jugadores y nosotros los técnicos, es gratificante tener una figura como Falcao”, agregó.

Respecto a cuál fue su primer contacto con Falcao, el técnico samario reveló la conversación en la que el goleador mismo fue quien le confirmó que estaría en el plantel.

“Después de la charla que tuvo Falcao con toda la Junta Directiva, en Miami, él fue el primero que me llamó y me dijo: ‘profe quiero darlo yo la noticia de que voy a jugar en Millonarios’, eso me entusiasmo, me emocionó mucho. El abrazo que nos dimos fue de un jugador que había prometido y ahora está acá”, dijo.

“Todo esto es muy grande para el fútbol colombiano, no solo para los jugadores sino para nosotros los técnicos también. Yo voy a aprenderle mucho, le consultaré por todos los técnicos que ha tenido y aprenderé de cosas que él sepa. Va a ser muy bonito, una alegría muy grande”, sentenció.