Técnico era pretendido por Junior y lo cambió por otro equipo importante del continente

En Junior de Barranquilla mantienen todavía la esperanza de clasificar a la gran final de la Liga BetPlay y para ello serán cruciales los dos juegos que vienen contra Águilas Doradas. Acumulan tres puntos en dos fechas y son segundos del grupo A detrás del Deportes Tolima, que tiene seis unidades, pero sueñan con remontar la tabla.

Aún con esas chances latentes de aspirar por el título del semestre, en el seno de la familia Char no están convencidos de que Arturo Reyes sea el entrenador ideal conforme al plan que tienen para el equipo de ser protagonista a nivel local e internacional. Las chances que le han dado al barranquillero para demostrar su calidad dirigiendo se agotan y parece que ganar el campeonato sería su única credencial para continuar el año que viene en el cargo.

Alejandro Restrepo, el apuntado por Junior si no sigue Reyes

Con la decisión casi tomada de cortar con el ciclo de Reyes, los directivos de Junior han venido analizando opciones que no sean apuestas, sino que tengan una hoja de vida que les dé la espalda suficiente como para asumir las riendas de un club con las aspiraciones del 'tiburón'. En esa línea, el apuntado sería Alejandro Restrepo, quien hace menos de dos semanas anunció que no seguirá al frente del Deportivo Pereira y ahora se alista para asumir otro reto en su carrera.

A pesar de ser del gusto de los directivos, en Junior todavía no se anticipan a tomar decisiones y preferirían esperara que se resuelva el tema de las clasificación o no del equipo a la final para saber qué hacer con Reyes, por eso, los movimientos por Restrepo no han avanzado considerablemente. Sin embargo, esa cautela les jugaría en contra a raíz del fuerte interés de un equipo del exterior por el antioqueño de 41 años.

Alianza Lima se quedaría con Alejandro Restrepo

La histórica participación del Pereira en la Copa Libertadores, en la que llegó hasta cuartos de final, puso a Alejandro Restrepo en boca de todo el fútbol sudamericano, dándose a conocer como un técnico bastante preparado y prometedor por su juventud. Eso llamó la atención de Alianza Lima, que viene de perder la final del torneo peruano con Universitario, su clásico rival.

Ese duro golpe trajo como consecuencia la salida del DT uruguayo Mauricio Larriera, por lo que el puesto quedó vacante, y después de analizar a varios candidatos, los directivos se inclinaron por Alejandro Restrepo. De acuerdo al reconocido diario peruano RPP, los diálogos entre las partes avanzaron tan rápido en las últimas horas, que el elenco albiazul alcanzó un acuerdo con el antioqueño y solo faltaría la firma para ser presentado oficialmente como su nuevo entrenador.

De concretarse, Alianza Lima sería la tercera experiencia de Alejandro Restrepo dirigiendo en propiedad a un equipo profesional luego de haber pasado por Atlético Nacional, con el que ganó la Copa BetPlay 2021, y por el Deportivo Pereira, con el que logró el histórico título de liga en el segundo semestre de 2022.