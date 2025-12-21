CANAL RCN
Resultado del Sinuano Noche del 21 de diciembre de 2025: número ganador del sorteo de HOY

Consulta el resultado del Sinuano Noche del 21 de diciembre de 2025: número ganador del sorteo de hoy, horario, premios y cómo participar en esta lotería.

Resultado del Sinuano Noche del 21 de diciembre de 2025: número ganador del sorteo de HOY
Foto: Redes Sociales

Noticias RCN

diciembre 21 de 2025
07:06 p. m.
El Sinuano Noche es una de las loterías más populares de Colombia, y cada domingo miles de jugadores se reúnen con familiares y amigos para conocer si la suerte decidió sonreírles.

Hoy, domingo 21 de diciembre de 2025, el sorteo nocturno generó expectativa desde temprano en la tarde, y al caer la noche todos estaban atentos para descubrir si sus números coincidirían con los ganadores publicados oficialmente en este cierre de semana festiva.

Resultados del Sinuano Noche del 21 de diciembre de 2025

El resultado del Sinuano Noche correspondiente al sorteo celebrado este domingo 21 de diciembre ya fue publicado y los participantes ya pueden comprobar sus jugadas.

El número ganador de la noche es 0782 y la quinta balota reportada fue 1 (sustituye con los valores reales si se confirman). Este número se convierte en el centro de atención para quienes jugaron y ahora revisan sus boletos con ilusión o sorpresa.

Esta edición especial del domingo no solo fue uno más del calendario: muchos apostadores hicieron de la revisión de resultados una tradición familiar, conversando y compartiendo la emoción de ver los dígitos que podrían cambiar sus vidas.

El Sinuano Noche se juega todos los días del año y suele realizarse a las 8:30 p. m. los domingos y festivos, un horario distinto al habitual de otros días de la semana.

¿Cómo reclamar si ganaste el Sinuano Noche?

Si tu número coincide, recuerda conservar tu boleto en perfecto estado, ya que este documento será indispensable para reclamar cualquier premio.

Los ganadores pueden acercarse a los puntos autorizados o consultar plataformas oficiales donde se detalla cómo proceder para reclamar el premio mayor o los pagos parciales según los aciertos.

Además del resultado de hoy, muchos apostadores revisan los números ganadores de la semana anterior para comparar tendencias o simplemente por curiosidad.

