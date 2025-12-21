VIDEO I Apagón masivo en San Francisco causa pánico: la mayoría de los afectados ya recuperaron la electricidad

El pasado sábado 20 de diciembre se registró un masivo apagón en San Francisco que generó caos e incertidumbre entre los ciudadanos, pues una de las principales actividades que se vieron afectadas fue el fin de semana de compras navideñas.

Aunque el servicio ya ha sido restablecido en la mayoría de los hogares, portavoces internacionales han anunciado las graves afectaciones que se generaron principalmente sobre los comercios de la ciudad.

¿Cuál fue la causa del apagón en San Francisco?

Según las autoridades de la ciudad y la empresa, el gran corte de electricidad fue provocado por un incendio en una subestación eléctrica. El suministro eléctrico se restableció a las 07H30 hora local (15H30 GMT) para unos 110.000 de los cerca de 130.000 clientes afectados por el corte, precisó Pacific Gas & Electric Company en un comunicado publicado en la red social X.

El incidente provocó daños importantes por lo que la empresa precisó serias advertencias al explicar que las reparaciones son complejas. Gran parte de esta ciudad, un centro tecnológico de 800.000 habitantes quedó a oscuras con interrupciones en el transporte público y semáforos apagados en pleno fin de semana de compras navideñas.

Según Daniel Lurie, alcalde de San Francisco, por medio de un video compartido en sus redes sociales, los agentes de policía y bomberos se dirigieron a las calles de la ciudad para solicitar a la comunidad quedarse en casa, en la medida de lo posible.

Sin embargo, la preocupación de los habitantes creció, pues las condiciones climáticas hicieron que las calles de la ciudad se vieran cubiertas por espesa neblina por lo que una importante cantidad de locales tuvieron que cerrar sus puertas.

Por su parte, el diario San Francisco Chronicle dio a conocer las declaraciones, por parte del gerente de una tienda de productos para hogar, que explicaron que dicho apagón causó un efecto “devastador” para la economía de la ciudad.

Imágenes del apagón

Por supuesto, las imágenes no se hicieron esperar en internet ya que cientos de usuarios se tomaron redes sociales como TikTok y X para dar a conocer la situación que cientos de conductores vivieron al tener que movilizarse por la ciudad a oscuras.

Por supuesto, el caos se tomó los tramos viales ya que la falta de energía imposibilitó el funcionamiento de los semáforos. Esta situación causó una gran congestión vehicular que afectó el itinerario de todos los ciudadanos.