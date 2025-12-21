“Aquí hay un puño de hierro para darle duro a los bandidos”: Juan Carlos Pinzón

El exministro, exembajador y ahora candidato Juan Carlos Pinzón habló con José Manuel Acevedo, director de Noticias RCN, sobre su aspiración presidencial, la situación de seguridad y económica de Colombia y de la relación con Estados Unidos.

¿Cómo va la campaña?

Bien, recorriendo el país de arriba a abajo, de esquina a esquina. He recorrido más de 20 departamentos, más de 34 ciudades y municipios del país y lo hago encantado, es que yo amo mi país, conozco Colombia esquina a esquina y disfruto volver de nuevo a Colombia. Aunque, claro, me estoy preocupando mucho cuando hablo con la gente de los problemas y de lo que está pasando.

¿Qué fue lo que lo hizo finalmente tomar la decisión de echarse al agua con la candidatura presidencial?

Que el problema más grave que tiene hoy Colombia es el de la seguridad y nadie que se haya lanzado tiene la experiencia que yo tengo en materia de seguridad. Yo he derrotado grupos armados con los militares y con los policías de Colombia, a ellos todo el honor, no mío, pero hemos derrotado a los criminales en toda Colombia.

Yo activé nueve policías metropolitanas, 11 fuerzas de tarea conjunta, dejé las Fuerzas Armadas más fuertes y dotadas de la historia. Colombia necesita eso otra vez y solamente siento que yo puedo darle eso al país en este momento.

Pero está la relación con Estados Unidos, ¿quién más va a arreglar la peor relación en 100 años que tenemos hoy? Y hay otro punto, tema económico. A la gente al final lo que le duele es el bolsillo, yo lo que sé hacer es solucionar los problemas de orden fiscal, pero al mismo tiempo crearle a la gente oportunidades de inversión.

Y me obsesiona el tema de la salud y la educación, yo manejé un sistema de salud y al mismo tiempo vengo de ser profesor. Todos estos temas son los temas hoy de Colombia, pues son los temas que me son propios y donde puedo ayudarle al país.

¿Qué es lo primero que usted haría si es presidente de Colombia con el panorama que se va a encontrar de orden público?

Hoy estamos en una situación gravísima, aquí hay un narco-comunismo que se quiere tomar Colombia y eso es lo que representa el señor Cepeda y es lo que representa la continuidad del modelo Petro. Hay que derrotar esto.

RELACIONADO Juan Carlos Pinzón viajó a Washington para mediar por la crisis diplomática con Colombia

El único que puede derrotar eso es quien ya derrotó militarmente a las Farc y ese fui yo, con los soldados y los policías de Colombia. Vamos a volver a fortalecer las Fuerzas Armadas. El día que yo llegue hay un llamamiento de reserva activa al servicio, vamos a hablar del orden de 30.000 hombres, vamos a ampliar el pie de fuerza en 100.000 hombres en el periodo de 4 años.

¿Y va a encontrar plata para todo eso?

Vamos a tener que conseguirla. Yo la conseguí antes, a mí me tocó antes incluso diseñar un impuesto de patrimonio. Entonces, vamos a revolucionar el país, vuelve el orden y la seguridad. Este puño de hierro está probado.

¿Qué le respondería a su persona que le dice que Colombia está bien en materia económica?

Que se están acostumbrando a la mediocridad. Un país que crece al 2% no va a duplicar su ingreso, sino en 40 años, no va a salir de la pobreza nunca. La pobreza no se está reduciendo a la velocidad que se requiere, aquí hay 17 millones de personas por debajo de la línea de pobreza, 6 millones en pobreza extrema. ¿De qué estamos hablando? lo que sí hay es consumo, consumo por cuenta del narcotráfico, consumo por cuenta del lucro ilegal, consumo por cuenta de una cantidad de contratos de prestación de servicios de gente que no trabaja y en cambio los pagamos todos los demás.

Entonces, es ilegalidad y es un gobierno gastón, derrochón y mal portado. Mire las demás variables, la peor deuda del siglo XXI tiene hoy Colombia. Tenemos realmente el déficit fiscal más alto del que se tenga registro, ¿eso qué significa? que el Gobierno gasta mucho más de lo que le entra. Y ¿eso quién lo va a pagar? todos nosotros, esos son impuestos futuros de una vez, y adicionalmente la inversión, esto sí hay que preocuparse. Estamos con el peor nivel de inversión desde el año 2000. ¿Qué es la inversión? las carreteras, las casas, las fábricas, la tecnología, la educación superior, todo esto está en el peor nivel.

Voy a crear como presidente, con el favor del Congreso y el país, la beca Miguel Uribe Turbay para que, a partir del año 2028, 3.000 jóvenes colombianos de ingresos medios y bajos cada año vayan al exterior y puedan estudiar sus maestrías y volver al país.

¿Cómo es el plan de las viviendas?

Hay millones de colombianos sin viviendas y en particular esos 6 millones de pobres extremos no tienen un baño, no tienen luz eléctrica. Por eso tenemos que hacer esas viviendas sin cuota inicial. Yo voy a ser el presidente de la vivienda sin cuota inicial, se pagan a 30 años con lo que la gente hoy paga de arriendo, con eso se hace su vivienda, pero ya es propietario y tiene dignidad, tiene un baño, tiene luz

¿Está de acuerdo con una intervención militar de Estados Unidos en Venezuela?

Venezuela hoy está encabezada por un cartel de carácter narcoterrorista. Están fundamentados en el narcotráfico y con en connivencia total con los carteles colombianos y con la criminalidad colombiana.

Pero por el otro lado, ¿terrorista por qué? Hay que ver cómo han perseguido a la gente, mire cómo le tocó salir de Venezuela María Corina Machado, ¿eso pasaría en un país normal? No pasa. Cuántos millones de venezolanos han tenido que salir, hay 8 millones que se fueron y de esos 2 millones están aquí que nos han traído algunos buen trabajo y buen esfuerzo y otros Tren de Aragua y bandidos. Eso también ha sido una realidad.

Entonces, es muy importante que ese régimen caiga por el bien de la democracia en el mundo, por el bien de la libertad, le están dando la oportunidad a Maduro para que se vaya, negocie y arranque y deje ese país a ver si se reconstruye.

Si no lo quiere hacer, con el daño que Venezuela le está haciendo a Colombia, a venezolanos y al mundo entero, seguramente va a haber una acción de carácter militar y nadie se imagina que eso sea una buena noticia, pero lo que sí será buena noticia es que ese régimen ya no esté.

¿Qué les responde a quienes dicen que no tiene opción porque los dos punteros son Iván Cepeda y Abelardo de la Estrella y si acaso Sergio Fajardo?

Que voy a ser presidente. Soy el último que entró a la campaña y soy el que ha venido creciendo. En todas las encuestas la historia es que los demás se estancaron o no son tan grandes como decían y en cambio Pinzón apareció y está creciendo. Entonces esa es una tranquilidad que tengo.

Ahora, a mí toda la vida, me ha tocado como a todos los colombianos, sacrificio, trabajo duro, no nos regalan nada. A mí nadie nunca me ha regalado nada, toda la vida me ha tocado ser el mejor en todo. En todo, en el colegio, en el esfuerzo, en el deporte, en lo uno, en lo otro, de ministro de Defensa, de embajador (…) toda la vida es trabajando, luchando. Y yo sí me vine aquí a luchar por Colombia, yo vengo a rescatar a Colombia, a ponerla en el rumbo que toca, a enfrentar los bandidos. El bandido tiene que volver a sentir miedo

Solo no la logra, ¿con quién se ve usted en una consulta en marzo?

Algo que a mí me parece fundamental es que yo he estado es hablando con la gente y como camino el país y escucho la gente, he escuchado este clamor, la gente demanda unión. Cuando yo empecé a sentir ese deseo de unión nacional, inmediatamente entendí que es un mandato de la gente y salí y dije, Colombia requiere una la coalición democrática y tenemos que unirnos la mayor cantidad de personas que podamos unirnos.

Ojalá hubiera sido todos, desde el centro hasta la derecha, pero bueno, hay personas que yo no puedo entender cómo no quieren unirse, creo que las consultas son importantes.

Vicky Dávila le mandó un mensaje a usted y a Paloma Valencia para la gran consulta. ¿Qué les dice?

Ella tiene mi cariño y respeto, muchos de ellos tienen mi amistad de muchos años. Hay que evaluar, hay tiempo para eso, hagamos el proceso tranquilos, tengan confianza los colombianos, aquí hay gente seria, llegó alguien que conoce el país, que conoce los problemas y que tiene una visión para llevar el país a un futuro.

¿Juan Carlos Pinzón y Sergio Fajardo podrían eventualmente sentarse? ¿Comparten principios o no tanto?

Con todos estoy dispuesto a tener una discusión. Todos aquellos que crean en la democracia, en la libertad, en las instituciones, en las Fuerzas Militares y de Policía fuertes, en un país con prestigio y proyección y ahí cabe mucha gente.

¿Y Claudia López?

Me ha causado mucha curiosidad cuando odió tanto a la Policía y le hizo tanto daño y de alguna manera tenía una distancia tan grande con nuestras Fuerzas Militares (...) pero Colombia vale tanto que cuando yo sea presidente de Colombia yo voy a ser presidente de todos y voy a tener que hablar con todos los sectores.

¿Qué le dice a esa gente que dice que le falta carisma?

Hay gente que ha sido muy buena para cantar, para bailar, para trovar y yo los admiro. Yo lo que sé es gobernar, lo que me preparé fue para decidir, para liderar, para sacar a mi país adelante, soy un patriota.

Sí, tengo físicamente de pronto las condiciones que toda la vida tuve para ejercer el trabajo con mucha disciplina, haciendo deporte, haciendo lo que hay que hacer, pero digamos cada quien es como es en lo personal. Ahora, sí me pasa algo, cada vez que yo recorro el país, yo siento un afecto muy grande. Lo que sí le digo a la gente es eso, no me van a medir por chistoso, por cantante, porque no, eso no es lo mío.

Si a pesar de todo el esfuerzo no llega a la Presidencia, ¿qué le gustaría hacer?

Ya hice de todo en la vida. Fui ministro de Defensa, dos veces embajador, ministro en funciones delegatarias en la Presidencia, he sido profesor, he estado en el sector privado, en el sector público, pero por supuesto que yo tengo una familia por la cual tengo que trabajar toda mi vida. Yo amo mi país y hoy dejé todo atrás por Colombia. Hoy siento que Colombia está en crisis y que aquí hay alguien que puede enfrentar esa crisis.

Nadie más está preparado para este momento, este es el momento en que yo le puedo servir a Colombia. Conozco Colombia de arriba abajo, por cada esquina. Hay momentos donde me he encontrado que hay personas que se meten a la política a ver si conocen el país y cuando viajo por el Chocó por el Putumayo, por Nariño, siempre es la décima, la doceava ida porque conozco los problemas.

Viajé por el mundo y recorrí países como Finlandia, Singapur, Emiratos Árabes, todo el tiempo mirando qué fue lo que hicieron bien para poder hacer eso aquí bien.

Y este país necesita, como lo lograron esos países, orden y seguridad, visión de largo plazo, una tecnocracia fuerte y unos consensos en lo básico, una seguridad para el progreso para todos, un país que atrae inversión masivamente porque nos conviene a todos, un país que hace buen uso de su riqueza natural estilo Noruega. Necesitamos esa riqueza para hacer lo que nos falta, infraestructura, educación y una seguridad social fuerte con pensiones para todo el mundo, un país saludable, esas son las condiciones básicas. Aquí estamos para eso.

El país debe saber que aquí hay un puño de hierro para darle duro a los bandidos.