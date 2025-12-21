¿Cómo cuidar la salud durante las festividades navideñas?: expertos dan recomendaciones

La navidad es una de las épocas con mayores actividades sociales del año por lo que millones de familias se reencuentran para celebrar la nochebuena y el fin del año.

Sin embargo, la emoción, la nostalgia y la emotividad de las fechas no son del agrado de todos, pues ante una aparente sensación de bienestar general hay quienes se sienten desanimados, tristes, estresados, abrumados o incluso enfermos.

Por esto, especialistas han recomendado una serie de alternativas para evitar que dichas fiestas puedan ser perjudiciales para la salud si se celebran o no.

Cómo cuidar la salud en épocas decembrinas

Según Safia Debar, licenciada en medicina de Mayo Clinic, diciembre puede propiciar la alimentación en exceso, estrés, sentimientos de frustración, entre otras situaciones que pueden comprometer la salud de las personas. De esta manera, la especialista reveló algunos de los mejores consejos a tener en cuenta.

Según Debar, hay que percibir los entornos en el que las personas se reunirán y determinar cómo se sienten física y mentalmente al asistir a una reunión en particular. Identificar sentimientos de cansancio, ausencia de energía o aislarse de personas con gripe es fundamental.

"También es importante lavarse las manos correctamente, utilizar mascarilla cuando sea necesario y estar consciente de lo que se puede estar exponiendo. Asegúrese de que los factores de estilo de vida saludable estén en su lugar de la mejor manera posible, teniendo en cuenta esta época del año, pero también tenga algo de autocompasión”, explicó para el portal de Mayo Clinic.

La mala higiene de las manos y los alimentos mal cocinados también pueden representar un riesgo para la salud. De igual manera, la ingesta de alcohol en exceso también puede ser perjudicial y más cuando se hace sin comer nada antes.

Cómo manejar la salud mental en diciembre

Así mismo, las festividades suelen ser estresantes para muchas personas. Por esto, la especialista recomendó manejar las expectativas de cada persona, pues en navidad la gestión de las emociones suele alterarse de manera significativa.

"A menudo, usted estará gestionando muchas creencias, expectativas, emociones y sentimientos de otras personas. Tener un mantra de que solo puede hacer lo mejor posible puede ayudarle. Usted no es responsable de la diversión de los demás. Solo puede hacer qué está a su alcance”, explicó la especialista.