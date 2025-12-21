Ella es la nueva novia de Edwuin Cetré, la modelo con la que celebró el título de Estudiantes

El futbolista colombiano Edwin Cetré cerró un 2025 soñado en Argentina. El extremo vallecaucano celebró su cuarto título con Estudiantes de La Plata tras conquistar el Trofeo de Campeones, y lo hizo rodeado de su gente, con ovación incluida y un festejo que no pasó desapercibido.

Sin embargo, más allá del logro deportivo, hubo un detalle que captó la atención: la presencia de su nueva pareja, Ayelén Sebastián, quien lo acompañó en uno de los momentos más importantes de su carrera.

El Pincha se impuso 2-1 a Platense en el Estadio Único de San Nicolás, en un partido donde brilló el equipo dirigido por Eduardo Domínguez. Con un doblete de Lucas Alario y una actuación destacada de Cetré, el club cerró el año levantando un nuevo trofeo y confirmando su protagonismo en el fútbol argentino.

Ayelén Sebastián, la mujer que acompañó a Cetré en la consagración

Durante los festejos, Edwin Cetré no solo acaparó los flashes por su tradicional baile, sino también por la imagen junto a Ayelén Sebastián, con el trofeo en mano.

La modelo argentina compartió el momento en sus redes sociales con un mensaje que rápidamente se volvió viral:

“La cábala. Sos increíblemente enorme mi amor. Te amo”. El video, donde el futbolista le coloca la medalla de campeón y ambos se funden en un abrazo, reforzó la confirmación pública de la relación.

“¡Una más para casita!”, fue otra de las frases que Ayelén publicó, celebrando el nuevo título del colombiano y dejando claro su rol protagónico en los festejos del León.

¿Quién es Ayelén Sebastián, la nueva novia del campeón?

Ayelén Sebastián es modelo argentina y creadora de contenido, conocida principalmente por su actividad en Instagram, donde se define como modelo, inversora y amante de los viajes.

Su perfil ha ganado gran visibilidad en los últimos meses, especialmente tras hacerse pública su relación con Edwin Cetré, una de las figuras de Estudiantes durante 2025.

Con un estilo de vida ligado a la moda y los viajes, Ayelén ha acompañado al futbolista en celebraciones clave, consolidándose como una presencia constante en los triunfos del colombiano.

Su aparición junto a Cetré en la consagración del Trofeo de Campeones confirmó que, además de un gran año deportivo, el extremo cafetero también atraviesa un gran momento personal.