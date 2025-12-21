El jugador de Atlético Nacional que quiere Santa Fe: Pablo Repetto ya lo dirigió

El mercado de fichajes del fútbol colombiano empieza a tomar forma e Independiente Santa Fe se mueve con cautela, lejos de los anuncios oficiales, pero con gestiones internas que ya empiezan a filtrarse.

El equipo cardenal se encuentra en periodo de vacaciones, aunque Pablo Repetto ya sostuvo los primeros trabajos de planificación con la dirigencia.

La pretemporada arrancará formalmente el 2 de enero, con la mira puesta en rearmar la nómina para el próximo semestre.

Aunque Santa Fe no ha confirmado salidas, versiones periodísticas apuntan a una renovación profunda del plantel. Entre los nombres que no seguirían aparecen los extranjeros Marcelo Meli y Joaquín Sosa, además de jugadores como Jeison Angulo, Elvis Perlaza, Ángelo Rodríguez, Harold Mosquera y Yairo Moreno, lo que abriría espacio para nuevas incorporaciones.

Santa Fe se mueve en silencio en el mercado de fichajes

En cuanto a refuerzos, el club tampoco ha hecho anuncios oficiales, pero ya circula el nombre del delantero argentino Franco Fagúndez, quien llegaría en préstamo por un año desde Santos Laguna.

Sería una de las primeras apuestas ofensivas del nuevo proceso, a la espera de cerrar otros frentes clave en el mediocampo y las bandas.

Mientras tanto, el cuerpo técnico analiza perfiles que se adapten a la idea de juego de Repetto, priorizando futbolistas jóvenes, con proyección y conocimiento del medio local.

Kevin Parra, el jugador de Atlético Nacional que interesa al León

En las últimas horas tomó fuerza la versión de que Kevin Parra, volante que pertenece a Atlético Nacional y que estuvo cedido a La Equidad en 2025, podría convertirse en nuevo refuerzo cardenal.

El interés no es casual. Parra fue dirigido por Pablo Repetto durante su paso por Atlético Nacional, lo que habría pesado en la decisión.

De hecho, hace algunas semanas el atacante de 22 años estuvo muy cerca de llegar al Atlético Bucaramanga, el equipo ‘Leopardo’, pero la negociación se cayó por razones que no trascendieron públicamente.

Ahora, Santa Fe aparece en el radar como una opción concreta. Atlético Nacional es dueño de sus derechos deportivos hasta 2027, y la operación se daría, según se especula, a préstamo por un año con un recargo económico.